網傳「武漢肺炎高危險群自評表」　指揮中心：無法用於自我篩檢

記者嚴云岑／台北報導

近日網友瘋傳一張「武漢肺炎高危險自評表」，還有校長要求校護發給學生實測，中央流行疫情指揮中心澄清，該表是台大公共衛生學院副院長陳秀熙教授根據國際醫學期刊刺胳針《The Lancet》之研究報告1099名個案發展出的量表，其目的在於希望利用簡易評分表作為未來輔助醫療院所篩檢之工具，並非民眾自我篩檢之依據。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

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莊人祥表示，今（28）日下午有與台大公衛學院副院長陳秀熙教授溝通，陳教授表示，該量表是希望區分武漢肺炎與流感，不是說武漢肺炎是否可以被診斷出來，運用情境是在社區流行發生初期，像是目前韓國、義大利疫情，需要大量的核酸檢測檢驗，需要輔助工具，才能避免量能不足。

莊人祥強調，不能用這個量表，就要求醫院檢測新冠肺炎。據了解，該量表之危險評估分數模式是用以區分新冠肺炎與流感，而非區分是否為新冠肺炎，因此僅適用於社區流行感染發生初期，如目前韓國及義大利之疫情，需用大量PCR（聚合酶連鎖反應）檢驗時之輔助工具，避免檢驗量能不足。

此外，該表多為引用重症個案數據，且主要依中國大陸病例作為設計基礎，與我國目前的疫情狀況不甚符合，若要將自評表應用於我國，可能須要再驗證。

指揮中心重申，請民眾遵循指揮中心公布之防治措施，避免不當引用、轉傳學術或研究資料，以免誤導他人及影響國內防疫與醫療。指揮中心再次呼籲，請民眾不要主動要求檢驗COVID-19，若有出現發燒、咳嗽等不適症狀者才需就醫，並主動告知醫師相關旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以利醫師診斷並依其專業判斷是否需要進行篩檢。