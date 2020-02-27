31歲兒戀13歲少女！周周摩鐵床戰...母大義滅親怒曝光真相

▲31歲的楊男被控與年僅13歲的小柔進行未成年性行為。（情境照非當事人，圖片來源：photo－ac）

圖文／鏡週刊

31歲楊姓男子被控在2016年與當時年僅13歲的小柔（化名）發生性關係。雖事後楊男坦承，兩人因年齡因素曾一度想分開冷卻，但見面後卻仍把持不住再犯，楊男母親對此大怒，決定大義滅親主動告知小柔母親。小柔母親得知後怒告楊男性侵，目前新竹檢方依姦淫幼女罪嫌提起公訴。

檢方調查，31歲的楊男與當時年僅13歲的小柔是網友，兩人於2016年6月成為情侶，每個月見面2至3次，且均有發生性行為。但楊男辯解，小柔當時僅說剛上高中，並未告知年齡，他也沒詢問，因此他認為對方是18歲。之後楊男卻又改稱，當他詢問小柔是否17歲時，小柔則隱瞞真相，告知是16歲。

小柔則說，曾在2016年7月中旬以LINE向楊男承認自己真實年齡僅有13歲，當時楊男十分驚訝，說自己需要一段時間冷靜。不料週末楊男再度邀約小柔見面，更向她告白說，他非常喜歡小柔，可以等她到16歲。

楊男表示，當時見面時他原本只想帶小柔出門購物，不料又情不自禁往旅館方向走出。小柔為此感到擔心，再向楊男重申自己僅有13歲，而楊男則是安撫她說沒關係。兩人雖覺得未成年性行十分不妥，但最後仍認為彼此是情侶所以沒關係，而決定前往摩鐵展開床戰，後來也持續進行性行為。

楊男母親事後得知兒子與未成年的小柔發生性關係後，毅然決定大義滅親主動告知小柔母親。小柔母親則表示，當年暑假時小柔開始化妝，而每逢週六、日，小柔總是推三阻四，以各種理由不隨母親出門，直到楊男母親告知，她才知道實情，決定怒告楊男性侵。檢方最後依姦淫幼女罪嫌將楊男提起公訴。

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