　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼少年阿罕默德。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

雖然不懂穆斯林到底為何可以令人走火入魔，但是確實有許多好的穆斯林，虔誠信仰內心和善，如何去判斷邪教和正教，尤其是讓一個青春期的青少年，實在很可怕，這樣的故事到底還有多少，電影以單一青少年為主軸，跟著他去觀看一個走偏少年的可怕，雖然成本不高，但這題材實在驚悚也新奇，從沒看過也沒思考過的方向，影展型電影，文青口味。

這部電影最大的看點是導演的敘事手法，以客觀第三人角度聚焦於這位阿罕默德少年身上，大量的環境視覺去理解這位年輕人如何被表哥影響，成為偏激的穆斯林，而這些淺淺的元素竟能導致少年殺人的動機，邪教如何使人喪失人性，方法竟是如此簡單，而電影到最後，都沒讓這位想上天堂的年輕人改變心意，執著、偏激和邪念，讓你放棄人性，那麼那個所謂的天堂，又是哪個維度的空間？

深邃的故事，不是商業片，看完這部電影猶如看完一本書。



片　　名：少年阿罕默德
英文名稱：Young Ahmed
類　　型：劇情
上映日期：2020-02-21
片　　長：01時30分
導　　演：達頓兄弟(Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne)
演　　員：Idir Ben Addi
國　　家：比利時
語　　言：法語
發行公司：捷傑電影


劇情大綱

13歲的阿罕默德對於所信仰的伊斯蘭教非常認真，卻遇上了不良的前輩灌輸他過於激進的思想，讓阿罕默德漸漸對原本教導他教義的伊斯蘭女導師產生恨意，進而密謀殺害導師而遭到逮捕，一個人生正要起步的青少年生活從此變調。

開始進入觀護所輔導後，他的家人以及身邊人們對他的陪伴與關愛，能夠讓他回到童年單純的模樣，打消他不斷想置人於死地的念頭嗎？

▲▼少年阿罕默德。（圖／yahoo）

▲百分之四的人毫無良知，他們行止自然。

▲▼少年阿罕默德。（圖／yahoo）

▲因為表哥灌輸了邪惡觀念後，少年無法自拔。

▲▼少年阿罕默德。（圖／yahoo）

▲即使面對心儀的對象，為了宗教可以犧牲愛。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
快訊／大甲媽祖遶境「照常舉行」　顏清標出面批：衛福部應該給標
快訊／南韓再增169例「全境1146人感染」！　累計11人死
開Uber載到Makiyo、謝和弦　「私下真實面起底」司機超
2度認愛被打臉！姚元浩「秘戀王心恬」全被拍…她認備孕中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

「結婚」是什麼？專家：是讓愛情在生活裡延續下去

瘋電影／潛艦追緝　這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

相信吸引力法則！改變你的命運　從小小行動開始變動

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

「結婚」是什麼？專家：是讓愛情在生活裡延續下去

瘋電影／潛艦追緝　這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

相信吸引力法則！改變你的命運　從小小行動開始變動

藏獒被綁樹下1年才獲救！男星找嘸班機運越南照料　蓋4m泳池寵溺牠

快訊／大甲媽祖遶境「照常舉行」！　顏清標出面批：衛福部應該給標準

美國開始瑞德西韋臨床試驗「黃金標準」　WHO：已知唯一具實際效果的藥物

澎湖福朋喜來登推優惠！2人同行買住宿送機票　還送早晚餐、免費SPA、機場接送

Travis Scott聯名神鞋無預警上架！「變形蟲鞋盒」轉售價飆破6萬元

新台幣開盤貶4.8分　以30.45元兌1美元開出

易經老師卜卦「大甲媽遶境9成取消」　若如期舉辦：有人假傳神旨

公私部門歷練與實務經驗豐富　蕭英成出任嘉義縣社會局長

Honda將繼續供應S2000零組件　老車魂再燒下一個21年

台股下跌逾百點！美股連二日重挫　台股再失11500點

9歲女「獨搭電梯」遇色狼強吻！ 影片臉書瘋傳氣炸家長：快肉搜

名家熱門新聞

相信吸引力法則　改變你的命運　

結婚是什麼？是讓愛情在生活裡延續

這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

當大腦和邪教融合什麼也喚不回

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

《裸屍》真實事件改編

夢到貓咪代表什麼意思呢？

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

超市火鍋肉片變出5道美味料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

更多熱門

相關新聞

這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

這個世界就是有魔鬼才會戰事連連

被法國海軍封為「地表最強千里耳」的尚特雷，以超敏銳的聽覺讓海軍弟兄們免於無數次的潛艦危機。在敘利亞海域的任務中，出現他此生從未聽過也無法分辨的聲軌！

世上沒有劣苗惡人只有惡劣耕種者

世上沒有劣苗惡人只有惡劣耕種者

黑警聯合媒體抹黑好人

黑警聯合媒體抹黑好人

看完電影就想減肥了

看完電影就想減肥了

達頓兄弟錄影片　送給台灣粉絲

達頓兄弟錄影片　送給台灣粉絲

關鍵字：

瘋電影少年阿罕默德賴賴達頓兄弟導演

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

國際奧委會：東京奧運會可能取消

第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查防疫措施

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面