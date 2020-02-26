瘋電影／少年阿罕默德　當大腦和邪教融合什麼也喚不回

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然不懂穆斯林到底為何可以令人走火入魔，但是確實有許多好的穆斯林，虔誠信仰內心和善，如何去判斷邪教和正教，尤其是讓一個青春期的青少年，實在很可怕，這樣的故事到底還有多少，電影以單一青少年為主軸，跟著他去觀看一個走偏少年的可怕，雖然成本不高，但這題材實在驚悚也新奇，從沒看過也沒思考過的方向，影展型電影，文青口味。

這部電影最大的看點是導演的敘事手法，以客觀第三人角度聚焦於這位阿罕默德少年身上，大量的環境視覺去理解這位年輕人如何被表哥影響，成為偏激的穆斯林，而這些淺淺的元素竟能導致少年殺人的動機，邪教如何使人喪失人性，方法竟是如此簡單，而電影到最後，都沒讓這位想上天堂的年輕人改變心意，執著、偏激和邪念，讓你放棄人性，那麼那個所謂的天堂，又是哪個維度的空間？

深邃的故事，不是商業片，看完這部電影猶如看完一本書。





片 名：少年阿罕默德

英文名稱：Young Ahmed

類 型：劇情

上映日期：2020-02-21

片 長：01時30分

導 演：達頓兄弟(Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne)

演 員：Idir Ben Addi

國 家：比利時

語 言：法語

發行公司：捷傑電影



劇情大綱

13歲的阿罕默德對於所信仰的伊斯蘭教非常認真，卻遇上了不良的前輩灌輸他過於激進的思想，讓阿罕默德漸漸對原本教導他教義的伊斯蘭女導師產生恨意，進而密謀殺害導師而遭到逮捕，一個人生正要起步的青少年生活從此變調。



開始進入觀護所輔導後，他的家人以及身邊人們對他的陪伴與關愛，能夠讓他回到童年單純的模樣，打消他不斷想置人於死地的念頭嗎？

▲百分之四的人毫無良知，他們行止自然。

▲因為表哥灌輸了邪惡觀念後，少年無法自拔。

▲即使面對心儀的對象，為了宗教可以犧牲愛。

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