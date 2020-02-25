韓、義兩國陷疫情危機！這2人成焦點…醫：「超級傳播者」令人毛骨悚然

▲疑似「超級傳播者」造成南韓、義大利疫情嚴重惡化。(示意圖／１２３RF)

記者簡仲豪／綜合報導

流行病學中，超級傳播者（Super-spreader）可以定義為「一次性暴露造成10人以上的續發病例」。新冠肺炎(COVID-19)疫情近日在南韓、義大利爆發，並疑似出現「超級傳播者」，導致當地疫情嚴重惡化，甚至成為新冠肺炎疫情中，除了中國，最受關注的兩個國家。

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台已將韓國旅遊警示為第三級，當確診病例從「31號病人」開始後，激增至893例，韓國只經歷了7天時間。在當地19日，短短24小時內新增15例確診病例，其中有11人曾與1名在大邱確診的「31號病患」有過接觸。

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「1號病人」目前收治在科多諾加護病房，當地所有感染例都與他有關連，不論是醫護人員或親友全都不例外。

▲圖上方為韓國，下方為義大利，出現疑似超級傳播者後，確診人數大幅提升。(圖截自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師臉書)

「新冠肺炎疫情失控，真的只要一個令所有人毛骨悚然的『超級傳播者』就夠了！因此，當新冠肺炎病毒還未能徹底被消滅之前。一切皆有可能，尤其是超級傳播者的出現。」吳昌騰醫師嚴肅的說，這幾天，大家見識到，令所有人毛骨悚然的「超級傳播者」造成多嚴重的傷害。

對於新冠肺炎造成的傷害，德國知名病毒學教授德羅斯登（Christian Drosten）表示，許多感染者都沒有出現症狀，或是很輕微，所以他們根本不會就醫，也無法被確診，就會導致疫情默默況散，「就算用盡資源，恐怕也無法阻止疫情蔓延，肺炎在全球大流行是不能避免的。」