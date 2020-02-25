豬價創10年新低「還要從巴拿馬進口」　農委會：16年來沒有輸台過

▲農委會指出，該資料是財政部常年例行性的公告（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

有媒體報導台灣豬價創10年新低外，財政部還公告3月要開放巴拿馬豬肉進口。農委會今（25日）澄清，巴拿馬從93年至今都沒有豬肉輸銷我國。

農委會表示，我國與巴拿馬共和國自93年簽署台巴自由貿易協定，約定就巴國原產之部分農產品項（包括豬腹脇肉）可適用關稅配額方式輸入，惟自協定簽署迄今，均無巴國豬肉輸入我國的實績，該國從未向我方提出豬肉輸台申請，我國也從未同意該國豬肉得輸銷我國。

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農委會說明，台巴二國於93年簽署自由貿易協定，依協定基期年給予豬腹脇肉配額1000公噸，並逐年增加50公噸，因此109年度之關稅配額為1650公噸；又財政部每年須依雙邊協定規範，公告適用關稅配額之巴國原產輸入品項及配額數量，財政部於今年2月12日公告109年度相關資料，是屬常年例行性、非為開放單一新品項配額之公告。

中華民國養豬合作社聯合社總經理張青斌向《ETtoday新聞雲》表示，台灣進口豬肉量排名分別為加拿大、西班牙、丹麥、歐洲（荷蘭），和美國。舉例如1貨櫃有25噸，有進口就有影響，主要是台灣人就這麼多，消費市場有限，相對會壓縮到生產者，但基於自由貿易，配額是原本政府就會公告的，有能力的貿易商就會去申請，至於進不進是另一回事，因還牽涉成本加上關稅多寡問題。

▲農委會強調，巴國雖有豬腹脇肉關稅配額，但自93年迄今，從無輸入我國的實績。（圖／記者許展溢攝）



張青斌提到台灣豬價說，最高價是去年7、8月，每公斤70至80元，目前落在每公斤55元上下，原因是進口數量多，壓縮到台灣豬價，去年跟前年進口量少1成多，預計接下來還會再降。並強調，每年農曆年後，豬價固定會跌，只是今年價格比以前更低一些，才會讓人特別覺得差很大，估豬價清明節前後逐漸上揚，最高價一樣落在7、8月。

農委會進一步指出，巴拿馬為我國農委會員公告之口蹄疫、牛瘟、牛接觸傳染性胸膜肺炎、非洲豬瘟、高病原性家禽流行性感冒及新城病非疫區國家，我國目前僅核准該國牛肉及禽肉得輸銷我國；經查巴拿馬迄今未向我國提出豬肉輸台申請案，巴拿馬可進口我國的是牛肉及禽肉，豬肉未獲核准。

農委會強調，巴國雖有豬腹脇肉關稅配額，但自93年迄今，從無輸入我國的實績。且為穩定毛豬產銷及因應武新冠肺炎疫情影響民生消費等情形，已啟動淘汰種母豬措施，並調整109年度毛豬生產目標下修為785萬頭，以減少後續豬源，並視後續毛豬產銷情形適時執行淘汰仔豬，強化辦理國內促銷及拓展外銷等措施。