米蘭醫院添1死！義大利增至6人死亡　新冠肺炎確診達228例

▲義大利新冠肺炎疫情急速升溫。圖為米蘭大教堂。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

義大利媒體24日報導，義大利當天新增1名死亡病例，死者為80歲男子，病逝於米蘭薩科醫院（Sacco Hospital）。此外，義大利國內通報確診個案已經超過220例大關，但至今仍未發現「零號患者」，難以預測疫情擴散範圍。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，第6名死亡病例居住在倫巴底大區卡斯蒂廖內達達（Castiglione d'Adda），於上周四因心臟病被送入位於洛迪省的醫院，正巧與義大利境內首例的38歲男子同一天入院。

該名80歲男子隨後被送入加護病房，確診感染新冠病毒後又被轉送米蘭薩科醫院，不幸於該院病逝，成為義大利境內第6名死亡患者。另外，先前傳北部城鎮布雷西亞（Brescia）一家醫院有癌症患者感染新冠病毒後去世，使義大利死亡人數增至7人，但倫巴底大區當局已經否認此事。

另據義大利國家電視台（RAI）報導，義大利境內已經通報至少228例確診。根據公告，其中172例出現在倫巴底大區、另外32例出現在威尼托大區，為義大利確診數最多的兩個行政區。此外，艾米利亞-羅曼尼亞大區有18例、皮埃蒙特和拉吉歐大區則各有3例。

義大利疫情快速失控，境內累積確診數已經躍升至世界第三多，僅次於南韓和中國大陸。義大利民防部門首長波瑞里（Angelo Borrelli）23日直言，擔心無法確認「零號病人」身份，難以預測疫情走向。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～