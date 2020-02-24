扣押重慶口罩事件　大理8官員革職「網稱大快人心」

▲疫情爆發危急時刻，大理攔截重慶物資遭網民砲轟無法無天。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸發生「雲南大理市攔截重慶物資」離譜事件，引起外界極大爭議。扛不住火燒的民意，雲南省委火速立案，調查結果今（24日）出爐，大理違法扣押徵用口罩，共8人遭到懲處，包括市委書記免職、市長撤職。有大陸網友表示，疫情當前，這樣的判決大快人心。

整起事件發生在2月2日，當時疫情嚴重，雲南大理發出「應急處置徵用通知書」，扣押一批發往重慶市緊急物資，大約10萬多個口罩。重慶發函大理市衛生健康局「要求」放行，得到的回覆卻是，口罩已分發給第一線使用。消息一出，大陸網民狂批「大理市無法無天、吃相難看。」

▲大理市越權攔截重慶物資，8官員被革職。（圖／翻攝自微博）

不只重慶遇到山大王攔劫，根據大陸媒體報導，黃石市疫情防控指揮部委託採購的醫用口罩也被大理政府扣押。貨主重慶市黃石商會多次發函討回口罩，大理一直拖延時間，最後還是徵用口罩。

大理發出的暫扣通知書，攔截重慶加上黃石近120萬個口罩，這兩地的疫情都比雲南和大理嚴重。經過半個多月調查，大理市違法扣押徵用防疫口罩問題屬實，情節惡劣，性質嚴重，5個單位、8名官員問責處理，最高層級包括市委書記免職、市長撤職。