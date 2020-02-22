日韓旅遊建議升「第二級警示」　陳時中：不排除邊境管制

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中面對媒體詢問自身健康時狀況露出微笑。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

日本、韓國新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心今將日韓旅遊建議提升至「第二級警示」，旅客若至當地旅遊等需加強防護，並表示未來將根據疫情發展，不排除做邊境管制。

指揮中心今日表示，日本新冠肺炎確診病例數已達110例，分散於14都道府縣，超過7成為當地或疑似當地感染，其中多例感染源不明，且已發生數起社區及醫院群聚，該國防治政策已由防堵轉為減害。另韓國確診病例快速增加，已達346例，逾7成為當地或疑似當地感染，其中5例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚，該國已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

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指揮中心表示，考量我國與日韓往來密切，為國人經常旅遊國家，故即日起提升該兩國旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施。指揮中心指揮官陳時中補充說明，目前日韓為第二級旅遊警示，未來將視其疫情狀況升級，不排除進一步做邊境管制。

疾管署針對國際旅遊疫情建議表分為三級，包括第一級注意、第二級警示、第三級警告，意義分別為提醒注意、加強預警、避免所有非必要旅遊。目前列為第一級是泰國，第二級是日本、韓國、新加坡，第三級則是中港澳。