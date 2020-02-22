印度砸168億美元「國造核潛艦」　首艘預計2030年完工

▲印度國造核潛艦計畫加速當中。圖為印度首艘國產核潛艇「殲敵者號」。（圖／翻攝自觀察者網）

記者林彥臣／綜合報導

印度斥資1.2兆盧比（折合新台幣約5100億、折合美元168億）進行的核動力攻擊潛艦國造計畫，已經邁入關鍵的階段，目前政府高層正在針對設計細節進行批准許可，預計首艘潛艦會在10年後問世。不過，印度印度首艘國產航母「維克蘭特號」（INS Vikrant）的建造於1999年開始展開，迄今下水三次但仍未完工，因此，核潛艦是否能如期完工還有待觀察。

根據印度媒體經濟時報（Economic Times）報導，第一批建造的6艘先進核動力潛艦，武裝搭載常規潛射飛彈與魚雷，相關進度正受到嚴密的監控，如果按照計畫進行，第一艘可以在10年後完工。

不具名的消息人士指出，新潛艦的初始設計已經成功進行，現在將投注更多資源，進行更複雜的細部設計與建造工作，這項工作將由海軍設計局（Directorate of Naval Design）的潛艦設計小組承擔，並由印度國防部國防研究暨發展組織（DRDO）提供支援。

印度東海軍司令部總部所在地維沙哈巴南（Visakhapatnam）的造船中心正在建造印度首艘國造核潛艦「殲敵者」級（INS Arihant）的第2艘，其中第4級主要結構性工作已進入收尾階段。

消息人士說，如果有需要，造船中心最快將在明年為下一代核攻擊潛艦建造做好準備，儘管明年不太可能開始動工新一代核潛艦，因為研發階段預計花費更長時間。

這名人士表示，儘管「殲敵者」級核動力潛艦耗費超過20年的時間才完成，但印度下一代自製核潛艦有望在1年半時間內完成設計，因為在第一代自製潛艦的設計、開發和製造下已提供足夠的經驗。

▲解放軍核潛艦經常出入印度洋，讓印度加快核潛艦建造工作。圖為解放軍093A型核潛艦。（圖／翻攝自鳳凰網）

報導指出，美軍擁有超過55艘核動力潛艦，中國至少有10艘核動力潛艦服役，並且持續擴大艦隊編制，加上中國海軍近年來常駐印度洋鄰國港口，讓印度加快核子潛艦部隊的建構，

消息人士還指出，「殲敵者」級核動力潛艦第2艘比第1艘稍大且配備更佳，預計於今年投入使用，第2艘服役後將增加印度的核武威懾力。

印度也與俄羅斯簽訂價值30億美元的協議，租用一艘先進核動力潛艦，但潛艦上裝備印度本土通訊系統和偵測感測器，以填補印度在自製核潛艦成軍的空白及官兵培訓工作。

印度巴拔原子研究中心（Bhabha Atomic Research Centre）也正為這項計畫設計功能更強大的新潛艦用核子反應爐。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～