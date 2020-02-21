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現存台北最老百貨改裝「大出清」　5千元外套均一價1千元帶回家

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▲▼遠東百貨寶慶店。（圖／翻攝自遠東百貨官網）

▲遠東百貨寶慶店今年預計大改裝，現舉行出清拍賣。（圖／翻攝自遠東百貨官網）

記者蔡惠如／綜合報導

台北現存最老百貨「遠百寶慶」，今年迎來10年大改裝，即起至3／20推出大出清活動，針對館內服飾，提供500元與1,000元的均一價促銷，原價3千多元的毛衣，均一價500元就可帶回家，還有原售價5,680元連帽風衣，也只要1,000元就直接買單，此外還有洗碗精、龜甲萬醬油滿額購，價值58元至60元的商品，消費滿599元，用1元就能換走。

▲遠百寶慶改裝出清拍賣。（圖／遠百提供）

現全台有11間商場的遠百，最早的一間店開幕於中山堂附近的永綏街，稱為「遠東百貨永綏店」，在1972年1月與遠百寶慶合併經營，在當時是首家兼營超級市場的百貨公司，吸引許多時髦貴婦流連，時光流轉，也是台北現存最老的百貨公司。

雖目前還是有許多忠實主顧，但平均年齡曾約在45歲至55歲之間，客層跟所在的西門商圈逛街民眾還是有區隔。去年遠百就表示，將在2020年將分區域進行改裝，主要重點放在餐飲，以及一些名品品牌，希望能透過體驗式行銷，讓民眾能來老百貨享受生活氛圍，也期盼能提高年輕人客群。

▲遠百寶慶改裝出清拍賣。（圖／遠百提供）

▲RAPHAEL純棉三件式床包組原價4,000元，特價990元（限量20組)）。

目前首波改裝已準備進行，出清促銷也開始，即起至3／20止，遠百寶慶推出服飾部門單筆滿3,500元送250元抵用券，男女童裝當日累計滿6,600元加送100元抵用券；餐飲小吃當日單筆消費滿2,000元送200元抵用券；指定家電（空氣清淨機／咖啡機／保健器材）當日單筆消費滿5,000元送500元抵用券。

而本周末2／22、2／23則推出1元換購活動，全館消費滿599元，即可用1元購買價值58元的泡舒洗碗精補充包800g（2／22限定），或價值60元的龜甲萬甘甜醬油500ml（2／23限定），換完為止。

▲遠百寶慶改裝出清拍賣。（圖／遠百提供）▲遠百寶慶改裝出清拍賣。（圖／遠百提供）

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