鑽石公主號CIA7550包機出發了！　總計返台人數20人　

▲鑽石公主號乘客下船。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號返台包機今（21）日下午1時起飛，駐日代表謝長廷在臉書上寫道，總計搭機人數有19人。中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，持有台灣護照人數加上一名先前派去日本的醫師共計28人，但有7位被隔離無法搭乘包機，1位表達想自行回台意願，總計返台人數為20位。

鑽石公主號感染新冠肺炎（COVID-19）人數來到634例，還有2人不幸死亡。台灣雖派出包機接滯船國人，但為了安全起見，回台後仍須先隔離14天，初步隔離地點為醫院，待兩次採檢為陰性，才會轉入檢疫所。而從機場到醫院，皆由救護車運送，基本上會安排同室夫妻或親人同車，單身者則一人一輛。

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何啟功表示，此次飛機是由華航CIA7550班機執飛，已在下午1時03分從桃園機場起飛，預計下午4時31分到羽田機場，下船暫住旅館的國人已在外交部協助下，陸續出發前往羽田機場，採人與行李不同車輸送。

何啟功提到，下船的5位，則會從碼頭直接到羽田機場，預計晚間10時15分至30分抵達桃園。上午11時許，相關工作同仁也到桃園機場做相關會勘，晚間7時45分，所有相關同仁都會進駐到桃園機場機棚進行準備作業。

▼中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功。（圖／記者葉南州攝）