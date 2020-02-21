小姊妹「逃家暴」蝸居木板房…棉被裹妹屍發臭　戶籍註記「已死」無法開證明

▲20年來善願愛心協會協助弱勢家庭辦理喪葬，經手過逾3200個案子，創辦人郭志祥已對整套流程熟稔於心，協會也已發展出一套SOP。（圖／鏡週刊提供，下同）

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善願愛心協會會長郭志祥的辦公室裡堆著厚厚一疊個案資料，是他經手的三千三百多個往生者，每一位都是一聲嘆息。他曾遇過一對年幼時因家暴而逃家的姐妹，窩在木板隔間的小套房，靠洗碗打零工維生。妹妹過世時姊姊不知怎麼處理，只能用棉被包裹屍體，待透出臭味被鄰居發現，才通知房東查看。

郭志祥在協助後事時發現，2人因未成年時便逃家，姐妹倆的身分證一直沒去換發，結果被註記成死亡人口，妹妹過世時反而無法開死亡證明，還得先「復生」才能辦喪禮。也有低收入戶獨居老人在租屋處過世，社工請戶政單位協尋親屬，「找到失散30年的女兒。女兒接到父親的消息，竟然就是人已過世，要趕著辦喪禮了，嚇死了。」

或許是凌亂的房間、腐臭多時的屍體這一「孤獨死」印象讓一般人卻步，對於獨身的弱勢租客才有更多顧慮。但不婚與少子化浪潮夾殺下，年長獨居人口本就勢必上升，即便非弱勢族群，一樣可能成為老年獨居者。

為了因應獨居比例的增加，2013年起，台北市社會局和中興保全合作，針對轄區內列冊追蹤的獨居老人提供緊急通報救援系統服務，發生跌倒等意外事故時，只需按下「隨身發報器」，就能通知人員到場協助。

中興保全也有每週1次的電話問候和每月1次的訪視，再加上民間團體、社會局的社工家訪，織起綿密的照顧網絡，「房東、二房東也會注意啦，3天、5天沒見到某個房客，都會趕緊打給社工，叫社工來看看。」阿丁說道。

天天辦喪事 陪獨居房客走完人生最後一段路

當真遇上個案過世，社工和轄區員警也會熟記一組號碼——善願愛心協會會長郭志祥的電話。請善願來協助這些弱勢個案的身後事。房東只需等房子整頓好後，就能繼續招租。

1996年成立的善願愛心協會（以下簡稱善願），服務範圍涵蓋極廣，除了看護、養護和醫療不做外，其他凡舉捐助慰問金給急難弱勢家庭、提供獎學金給清寒學生，提供弱勢租客租屋押金等，一概全包。

98年左右善願愛心協會開辦喪葬協助，善願會長郭志祥說，經常接觸弱勢家庭，聽他們談起遇上親人過世時，喪葬費成了另一個負擔，讓本來就脆弱的家境更困難，所以才有開辦這項服務的念頭。

從此當弱勢個案跨過生命那一刻，便從社工移交到郭志祥手中。

「剛開始辦喪葬服務時，我到處去跟醫院社工、社會局宣傳，很多人覺得奇怪，還說『這種事哪有請別人幫忙辦的』。」郭志祥笑著說，後來醫院等單位開始轉介個案給善願，到現在1個月平均250件喪葬服務案，協會也慢慢摸索出一套喪葬協助的SOP。

現在每逢接到社工轉介來的個案，郭志祥隨即在志工群組裡貼上相關資訊，群組內棺木店老闆、花店老闆、大體運載公司和誦經師傅等聞訊後立馬動起來，按部就班排好工作期程：幾時載大體、幾時佈置靈堂、幾時誦經，一個一個有條有理。

「像這個是靈骨塔的老闆，問說個案的生歿時間，要刻西元年還是民國年；這是另一個志工，說要幫忙看一下好日子，哪天適合出殯。」郭志祥打開群組訊息笑著補充，所有後事費用，還會靠志工捐款湊足，為喪家省去負擔。

20年下來，郭志祥對整套流程熟稔於心，有時比員警還老練。曾有轄區新上任的員警，遇上獨居老人過世，嚇得措手不及，「打給我，叫我趕緊去載大體。」郭志祥一聽心想，這可能是菜鳥，沒遇過這種事，便要對方先通知偵查隊，偵查隊再找檢察官，看是要現地相驗屍體，還是載去殯儀館再驗，等這些確定後，他才能去運載大體。交代完，郭志祥趕緊跟對方補上一句：「開冷氣。不然那屍體臭了，味道嚇死人嘍。」

郭志祥辦公室裡有厚厚一疊個案資料，是他經手的三千三百多個往生者，每一位都是一聲嘆息。他曾遇過一對年幼時因家暴而逃家的姐妹，窩在木板隔間的小套房，靠洗碗打零工維生。妹妹過世時姊姊不知怎麼處理，只能用棉被包裹屍體，待透出臭味被鄰居發現，才通知房東查看。

郭志祥在協助後事時發現，兩人因未成年時便逃家，姐妹倆的身分證一直沒去換發，結果被註記成死亡人口，妹妹過世時反而無法開死亡證明，還得先「復生」才能辦喪禮。

也有低收入戶獨居老人在租屋處過世，社工請戶政單位協尋親屬，「找到失散30年的女兒。女兒接到父親的消息，竟然就是人已過世，要趕著辦喪禮了，嚇死了。」郭志祥說，當下他們趕緊出面解釋，喪禮的棺木、靈堂、誦經等他們會負責到底，父親的低收入戶喪葬補助也全歸家屬，他們一毛不取，只需要家屬簽委任書，委託善願代辦即可。這才讓對方鬆了口氣。

幾乎天天辦後事，郭志祥笑說自己原先剛開始做喪葬補助，「看到大體時，心裡也有點怪怪的，晚上睡不太著。後來案子一直來，根本來不及『怪怪的』，就這樣做下去了。」說完他補上一句：「其實只要去除對大體『無知的恐懼』，就不會擔心太多了。」

他曾經接到社工電話，給了轉介單請他去協助一位往生者的喪禮。往生的老父親住在平宅，領有低收補助，3個兒子全是重度智能不足，「很可憐，連簽字什麼都不能。全靠社工幫忙。」其實社工大可不必介入，地方政府對於獨居老人或中低、低收入戶都有免費聯合公祭，親屬無力支付費用，只消參加聯合公祭即可。

「但聯合公祭一次二十幾個亡者，這邊念經拜佛祖，旁邊在拜耶穌。」郭志祥說，善願的每個個案都有獨立的靈堂和塔位，也許個案在世時過得並不如意，但人生最後一程，在社工和善願的協助下，總能「體面」一些地走。

長年來，社福團體間有句評論：「台灣的社會福利屬於『殘補式』（residual model）」，只有最窮最老最殘的1.28%人口（編按：2019年低收入戶總人數約30萬人，佔總人口1.28%），才會落入福利的安全網中取得低收入戶資格，靠著補助維持吃不飽、餓不死的生活。但舊城區裡蝸居在破敗老屋裡的房客，以及圍繞著他們而長出的支持系統，填補了福利制度的空白處，發展出城市底層的生存網絡。

只是鑽出那洞口，萬華老城區的四周已慢慢矗立起大樓，即便都市更新的腳步在這裡顯得緩慢，土地開發終究會到來，幾處租給獨居老人的房東也已等待都更多時。城市發展如一次又一次的洗牌，越來越高的生活成本，篩落負擔不起的人，像一場無聲的驅離，沒人知道下一個家會在何處。



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