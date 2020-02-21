日本「佛系防疫」怕影響東京奧運　上班族連燒7天怨：醫生說確診很麻煩





▲確診男子表示，自己發病期間仍搭著電車上下班。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本官方甚至民間，對新冠肺炎的防疫不積極，已讓國內出現抱怨聲音，也讓各界擔心緊接而來的東京奧運，究竟能否順利登場。東京千業縣一名20歲出頭男子指出，因職位低，發燒上班多天仍不敢請假，去醫院求診之初，竟還被醫生拒絕做核酸檢測，怕確診會影響到國家大事，再次證明日本這次「睜一隻眼，閉一隻眼」的情形普遍。

綜合外電報導，男子發病未確診前，曾在日本知名論壇「5ch」上以「iLyikum50」身分發文，表示自己從本月2日就開始發燒，但因為是公司派遣員工，職位低而不敢冒昧請假，只能天天吃退燒藥通勤，搭的電車線還是東京最繁忙擁擠的一條，每晚還必須加班到10點才能下班」。

「我晚上沒辦法入睡，這非常痛苦，因為我已經持續7天發燒超過40度」，男子回憶，「只要我一移動，就會咳個不停。」

男子說發燒時就已經向醫生表示可能是新冠肺炎，但醫生的態度異常消極，起初還拒絕幫忙做檢測，因為除非他主動告知最近有和任何從中國來的人有緊密接觸，否則不能接受測試。醫生接著告訴他若真的確診，後續會很麻煩，全院要消毒，要安排他的隔離事宜，甚至會影響到東京奧運，所以只能先當一般肺炎治療。

最終在男子不斷要求下，醫生答應檢測，並於13日確診；他現在仍在醫院隔離，已退燒但咳嗽不斷，身體還處在無力狀態。他說平時上班搭JR總武線和淺草線，從1月20日開始到2月1日的潛伏期間，曾在公司參加2次3到5小時的會議，出席人數十名，當中有說中文的外國人，但看上去沒有異狀。

男子上班的公司內部已進行消毒，和他接觸的3名同事也被隔離在家工作，而他的老婆、小孩，包括同事在內，目前並無出現病徵。網友紛紛感到憂心，「很多人都沒帶口罩」、「無法想像被感染的後果」、「我很擔心，身邊好像有朋友出現病徵。」