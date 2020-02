記者王致凱/綜合報導

澳洲一列自雪梨開往墨爾本的客運列車,當地時間20日晚間8時(台灣時間下午5時)左右,在距離墨爾本北方約47公里處發生脫軌意外。據悉至少2人死亡,另有多人受傷。

據悉,該列XPT 列車最高時速可達每小時160公里,當時車上載有160名乘客,於於晚間8時許在墨爾本以北城鎮Wallan附近脫軌翻覆。維多利亞警方表示,有2人當場死亡,另有一名傷者被以直升機後送墨爾本救治;救難人員在附近一處加油站建立臨時檢傷中心。

一名乘客表示,火車出軌後多節車廂發生變形,但大多數乘客都能自行離開車廂。

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast