影／白牌司機感染源找到了！浙江台商「血液驗出病毒」抗體

文／中央社記者陳偉婷台北20日電

中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，指揮中心一路追尋感染源，追到一名浙江台商。據了解，2個實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，顯示白牌司機有明確接觸史。

▲台灣首例武漢肺炎死亡病例為一名白牌車司機。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日指出，司機的2名家人1月28日至2月6日出現發燒、咳嗽症狀，17日確診，疑為過年家庭聚會時遭傳染。（圖／記者林敬旻攝）

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台灣近期公布的武漢肺炎本土個案中，有2人還找不到感染源，各界憂心是社區感染。

指揮中心一路追白牌司機的接觸史，他的工作常接觸有中港澳旅遊史者。結果發現，一名浙江台商有高度懷疑。這名台商連日咳嗽，搭載白牌司機車時雖有戴口罩，但也咳嗽不斷。

不過，當時浙江旅遊史並非通報要件，浙江台商並未被採檢。隨白牌司機確診，再回頭採檢浙江台商，結果武漢肺炎病毒呈陰性。指揮中心決定抽血驗台商有沒有武漢肺炎病毒抗體。

指揮中心日前表示，台商血液已交給國內2實驗室，結果最快2天會出爐。

今天有消息指出，2實驗室採檢結果，浙江台商的血液都有抗體，顯示曾感染武漢肺炎病毒，白牌司機的感染源應可確定。（編輯：吳協昌）1090220