重大突破！新冠病毒全球首張關鍵「棘蛋白3D原子圖」出爐

▲ 美國研究團隊發布第一張新型冠狀病毒關鍵部位3D影像圖，助於理解病毒如何附著、進而感染細胞 。（圖／翻攝自科學期刊網頁science.sciencemag.org）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，至今已超過2000例死亡案例。美國研究團隊19日領先全球，製作出首張「新型冠狀病毒關鍵部位3D原子尺度圖」，能夠清楚了解病毒從「吸附」到「感染」人體細胞的過程，對於疫苗研發可說是重大突破，最快可能只要18個月就有疫苗問世。

綜合外媒報導，德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）研究團隊先研究中國科學家公開的新型冠狀病毒基因碼，培養製作出病毒關鍵部位「合成棘蛋白」（spike protein）的穩定樣本，接著運用尖端的「冷凍電子顯微術」（cryogenic scanning electron microscopy）呈現出「合成棘蛋白」影像。整個製作過程只花費了不到一個月的時間，他們也將成果發表在《科學》（Science）期刊上。

德州農工大學德克薩卡納分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）對此提到，「這是冠狀病毒最重要蛋白的清晰、完美結構，協助研究員了解病毒是如何找到，並進入細胞，可說重要突破。病毒發展結構之所以有用，是因為它能夠呈現出病毒糖分子鏈的大小與位置。病毒往往會利用糖分子鏈，來躲開人類免疫系統的偵測。」

▲疫苗最快18個月就能問世。（圖／達志影像／美聯社）

主導研究的德州大學奧斯汀分校科學家麥克雷蘭（Jason McLellan）說明，「合成棘蛋白其實是我們想引入人體中的抗原，以幫助免疫系統產生抗體，做好對抗病毒的準備，這樣當病毒真的來襲，免疫系統就能隨時迎戰。」

他透露，他們耗費多年時間來研究嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）等冠狀病毒，幫助開發出合成棘蛋白。研究團隊目前也與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health,NIH）和生物科技公司Moderna Therapeutics合作，藉由這次製作的「合成棘蛋白」影像，這支團隊有希望成為最快研發出疫苗的團隊，可能再過1、2個個月就能展開第一階段動物臨床實驗，經過研發測試期，最快或許只要18個月疫苗就能誕生。

麥克拉倫表示，「相較大部分疫苗可能要耗上數十年才能研發出，當前進度已經出乎意料的快了。我們在老鼠身上實驗時效果強烈，所以我們很有信心，穩定的棘蛋白成分，對於其他冠狀病毒能產生類似作用。」

研究團隊同時也已經將棘蛋白分子結構圖發送到國際資料庫，等待26日公開，希望其他團隊透過他們的成果，早日開發出疫苗。

▼ 棘蛋白3D原子尺度圖。（圖／路透）