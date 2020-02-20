不捨「19例轉診醫遭攻擊」！他祈禱「第一線獲大眾支持」：醫護皆堅守崗位

▲楊為傑。（圖／翻攝白袍旅人-兒科楊為傑醫師）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）第19例確診的白牌司機不幸離世，不料指揮中心在第一時間把協助司機轉診的診所曝光，網路謠言四起，小診所及醫師也成了大家攻訐的對象。對此兒科醫師楊為傑也在臉書發聲，為醫護人員們祈禱，盼社會能少點酸言酸語，多點溫暖體諒。

「多些溫暖，少點酸言。對台灣才是好的。」兒科醫師楊為傑今（20日）在臉書祈禱，他坦言，疫情已經無可避免地要進入「短兵相接」的地步了，然而他並非是要祈禱上天的眷顧，而是要祈禱大家「對於醫護人員的支持」。

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楊為傑回憶，17年前SARS期間，許多醫護人員有受到社會排擠的情形，嚴重者甚至連孩子去上學都受到影響，「17年後的最近，還是有抓到第19例的醫師，遭受非議。人家明明就是盡忠職守，為什麼要攻擊他呢？」

▲第一線醫護因為疫情忙翻。（圖／路透社）

他表示，醫護人員不會因為病毒兇悍而退縮，但若遇到冷言冷語或是莫名的攻擊，反而會讓他們萌生「不如歸去」的念頭，「既然大家覺得這個職業『很髒』，那乾脆不要做，可以吧？但，那誰來照顧病人呢？」

楊為傑指出，絕大多數的醫護人員，都是堅守崗位的，也已經做好準備全力以赴。他也從朋友口中的得知，某醫院有20個臨床科部，不論資深或資淺，一律都要抽掉一半的人力，到急診輪班站崗檢疫站，「更有不少科部是由主任領軍，勇往直前。」

「醫護人員會為大家守在第一線。但是，希望大家給醫護人員一點支持。」楊醫師最後也呼籲大家，不要傳遞不實訊息、不要莫名攻訐，更重要的是一定要配合防疫措施，「您願意成為醫護人員背後的力量嗎？」

文章上線後，網友們紛紛湧入打氣，「謝謝你們站在第一線保護大家」、「感謝第一線人員守護我們所有人」、「謝謝您們守護著大家的健康。身在台灣為榮」、「祈禱疫情早日控制，醫護人員都平安」。

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