驗4次才確認陽性！醫療粉專3點揭「明明染病卻驗不出」可能：病毒量是關鍵

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）19日下午新增第23例確診，個案為死亡白牌司機的的妹妹，第四次採檢時才確認為陽性。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」也在臉書發文，解釋為何驗了這麼多次才驗出病毒的可能原因。

中央流行疫情指揮中心19日指出，第23例個案檢驗的過程相當曲折，初採為陰性，第二、三次卻變成弱陽性，直到第四次才終於確定是陽性。

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▲白牌車司機家人接續確診。（圖／王譯萱製）

「病毒是不是真的很狡猾？到底要驗幾次才安心？」美的好朋友19日晚間發文，用3點說明「為何明明感染肺炎卻驗不出的可能性」。團隊首先表示，要採檢出陽性反應，必須要有一定的病毒量，「如果病毒量太少時，可能呈現陰性或者是弱陽性反應。」

第二點則是「感染部位主要位在下呼吸道」，也就是氣管和肺部，這些部位的病毒量可能才會比較多，而上呼吸道的咽喉、鼻黏膜，可能因病毒量較少，採檢時抹不到足夠的量而呈現陰性。第三點則是「感染初期病毒量較少」，所以驗不太出來。

總結上述幾點可以整理出，如果採檢時反應為陰性，有以下3種可能，包含真的沒有感染、初期感染或是病毒集中在下呼吸道。

▲檢測工作相當考驗防疫人員的專業。（圖／路透）

粉專也大力稱讚我國檢疫人員，表示他們做檢測絕對不是隨便拿東西到喉嚨挖一挖而已，從這個案例就可以知道，檢疫人員是很謹慎的，就算第一次測出陰性也不會輕易放過。

「這種案例，如果發生在其他國家，說不定就被放掉了。」團隊認為防疫是件很科學的事，要對什麼人採、採幾次、怎麼採或是如何判斷，都高度考驗防疫人員的專業能力。

團隊也說，病毒雖看似狡猾，大家也不必過度恐慌，但仍要保持高度警覺，「因為這個病毒的無症狀感染者，甚至是無症狀傳播者，都是防疫上的大挑戰，我們只能持續努力，讓社區傳播的時間持續往後拉，給我們更多的時間備戰。」

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