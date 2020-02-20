　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驗4次才確認陽性！醫療粉專3點揭「明明染病卻驗不出」可能：病毒量是關鍵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）19日下午新增第23例確診，個案為死亡白牌司機的的妹妹，第四次採檢時才確認為陽性。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」也在臉書發文，解釋為何驗了這麼多次才驗出病毒的可能原因。

中央流行疫情指揮中心19日指出，第23例個案檢驗的過程相當曲折，初採為陰性，第二、三次卻變成弱陽性，直到第四次才終於確定是陽性。

請繼續往下閱讀...

▲▼中部家庭群聚確診餐廳座位圖。（圖／王譯萱製）　　

▲白牌車司機家人接續確診。（圖／王譯萱製）

「病毒是不是真的很狡猾？到底要驗幾次才安心？」美的好朋友19日晚間發文，用3點說明「為何明明感染肺炎卻驗不出的可能性」。團隊首先表示，要採檢出陽性反應，必須要有一定的病毒量，「如果病毒量太少時，可能呈現陰性或者是弱陽性反應。」

第二點則是「感染部位主要位在下呼吸道」，也就是氣管和肺部，這些部位的病毒量可能才會比較多，而上呼吸道的咽喉、鼻黏膜，可能因病毒量較少，採檢時抹不到足夠的量而呈現陰性。第三點則是「感染初期病毒量較少」，所以驗不太出來。

總結上述幾點可以整理出，如果採檢時反應為陰性，有以下3種可能，包含真的沒有感染、初期感染或是病毒集中在下呼吸道。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲檢測工作相當考驗防疫人員的專業。（圖／路透）

粉專也大力稱讚我國檢疫人員，表示他們做檢測絕對不是隨便拿東西到喉嚨挖一挖而已，從這個案例就可以知道，檢疫人員是很謹慎的，就算第一次測出陰性也不會輕易放過。

「這種案例，如果發生在其他國家，說不定就被放掉了。」團隊認為防疫是件很科學的事，要對什麼人採、採幾次、怎麼採或是如何判斷，都高度考驗防疫人員的專業能力。

團隊也說，病毒雖看似狡猾，大家也不必過度恐慌，但仍要保持高度警覺，「因為這個病毒的無症狀感染者，甚至是無症狀傳播者，都是防疫上的大挑戰，我們只能持續努力，讓社區傳播的時間持續往後拉，給我們更多的時間備戰。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
「最強奶媽」爆接客！網曬「開房資料照」抖秘辛　謝薇安反擊
劉真已裝葉克膜14天　續用增加痛苦…知情人：這幾天是關鍵
盡快同意東航載我們回家！滯湖北陳情書：別再堅持讓華航飛
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民眾集資500包「火大米」送新科立委！環團氣轟：農地工廠高污染燒來的

驗4次才確認陽性！醫療粉專3點揭「明明染病卻驗不出」可能：病毒量是關鍵

每日8000片！桃竹苗運將「週領一次，一次七片」　口罩購買懶人包

新冠肺炎第24例嚇壞人！彰化酒精、次氯酸水搶買人龍再現

中正黨少龍「真ㄓˇ就是偶！」自稱歌聲能化邪氣！網一聽超熟悉口音…笑炸

《壹週刊》宣布2月29日「結束營運」　發刊19年熄燈

台灣人口是日本1／5卻有「1100床負壓病房」！　胸腔科醫師揭驚人關鍵

當朋友貼心、戀人暖心！最適合做「情人知己」3星座　射手上榜、第1名無懸念

機械巨蟲高達12公尺！入夜「秀馬戲團特技」　展演期限只到2/22

「確診阿珠嬤」不聽勸禮拜1001人拉警報　南韓鄉民大崩潰：不知如何收山

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

民眾集資500包「火大米」送新科立委！環團氣轟：農地工廠高污染燒來的

驗4次才確認陽性！醫療粉專3點揭「明明染病卻驗不出」可能：病毒量是關鍵

每日8000片！桃竹苗運將「週領一次，一次七片」　口罩購買懶人包

新冠肺炎第24例嚇壞人！彰化酒精、次氯酸水搶買人龍再現

中正黨少龍「真ㄓˇ就是偶！」自稱歌聲能化邪氣！網一聽超熟悉口音…笑炸

《壹週刊》宣布2月29日「結束營運」　發刊19年熄燈

台灣人口是日本1／5卻有「1100床負壓病房」！　胸腔科醫師揭驚人關鍵

當朋友貼心、戀人暖心！最適合做「情人知己」3星座　射手上榜、第1名無懸念

機械巨蟲高達12公尺！入夜「秀馬戲團特技」　展演期限只到2/22

「確診阿珠嬤」不聽勸禮拜1001人拉警報　南韓鄉民大崩潰：不知如何收山

中職／兄弟5連勝熱身賽再戰桃猿　羅傑斯先發對翁瑋鈞

70歲父腦手術後臥床求扶養　女兒拿「成長過程照片」打臉

6歲小舞棍！學校師生前「solo」扭腰擺頭完美對拍...技驚全場

卡佩拉老鷹初登場等等　腳部傷勢恐再休兩周

上班族幻想閒汪「代排口罩」看板都做好　網笑翻：我會偷抱走

快訊／侯友宜當面建議陳時中：疫情指揮中心即刻啟動一級開設

台1月手機銷售稍回溫　GMS、切結書、疫情影響華為銷售額表現

不斷更新／味全龍首度交手悍將　吳俊杰對決索沙

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

駁斥復工緩慢拖累首季營收季減45%　鴻海公告：海外廠區產能滿載

生活熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

一家7口全上武漢包機！范世平：根本在搬家

第24例確診「是指標性的一例」　急診醫6點示警

幫賣口罩藥師一度嘆：生病累垮了！要取消健保就取消吧

發病29天確診　醫曝潛伏期正確算法

今起藥局口罩量加倍！　基層藥師罵翻

壽星收福袋刮中機車！好友暖幫辦後續　結局渣爆

今晨9.5度7縣市低溫特報雨區揭曉　下波鋒面時間曝

24確診！民眾憂社區感染　專家籲超前佈署

更多熱門

相關新聞

日本核酸檢測盒不夠用！陸緊急捐贈一大批

日本核酸檢測盒不夠用！陸緊急捐贈一大批

中國大陸駐日本使館20日透露，得知日本新冠病毒核酸檢測試劑不足後，他們透過企業及公益基金會緊急向日本國立傳染病研究所捐贈一批新冠病毒核酸檢測試劑盒，「病毒沒有國界之分，需要國際社會共同應對。」

20日起兒童口罩「7天內可買四片」

20日起兒童口罩「7天內可買四片」

香港抗煞專家：穿山甲很有可能是中間宿主

香港抗煞專家：穿山甲很有可能是中間宿主

民調：超6成民眾贊成兩岸合作防疫

民調：超6成民眾贊成兩岸合作防疫

新冠肺炎發燒⋯農委會「3支箭」救農民！

新冠肺炎發燒⋯農委會「3支箭」救農民！

關鍵字：

MedPartner 美的好朋友武漢肺炎COVID-19病毒新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面