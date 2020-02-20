染病男沒戴口罩找人講話　才聊「3分鐘」就害鄰居也確診！

▲大陸多地實施「封閉管理」防疫情擴散。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南省南陽市近日公布一起新冠肺炎感染案例，一名男子被妻子感染後，沒戴口罩就與鄰居交談，且交談過程不到3分鐘，竟就導致鄰居被感染。南陽市官方也提到，隨著管控時間的延長，一些領導幹部和一線防控人員疲勞厭戰、麻痺鬆懈，部分群眾盲目樂觀、心存僥倖，成為打贏疫情阻擊戰的重大隱患。

河南省南陽市新冠肺炎疫情防控指揮部18日發布致全市人民的一封信，信中提到， 南陽緊鄰湖北，靠近武漢，有5個縣市與襄陽、隨州、十堰接壤，交界600多公里，且毗鄰的湖北3市均為疫情重點地區，外防輸入壓力很大；此外，確診、疑似病例和醫學觀察人員仍在增加，加上復工復市和返程高峰的到來，將面臨更多不確定因素和挑戰。

信中指出，隨著管控時間的延長，一些領導幹部和一線防控人員疲勞厭戰、麻痺鬆懈，部分群眾盲目樂觀、心存僥倖，成為打贏疫情阻擊戰的重大隱患。

信中並舉出兩個案例，第一例為桐柏縣的胡姓男子，他因多次與親屬聚餐和到鄰里串門，最終導致其8位親屬和鄰居先後被確診，64人被醫學隔離觀察；第二例為臥龍區的朱姓男子，他被妻子感染後，未戴口罩與鄰居交談不到3分鐘就導致鄰居也被感染。

信中也強調，這些發生在身邊的例子敲響了警鐘，「病毒面前人人平等，誰都沒有天然的免疫力，稍有放鬆就可能造成疫情擴散、蔓延，一招不慎就會前功盡棄、滿盤皆輸。」