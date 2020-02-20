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傳洩露新冠病毒、有0號病人...武漢病毒所回應了！強調「問心無愧」

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▲▼ 武漢病毒研究所被指控，就是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

▲ 武漢病毒研究所被指控，疑似是洩漏新冠病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，網路不時傳出質疑，稱「病毒源於人工合成，是從P4洩露」、「一名女碩士生是零號病人」等。對此武漢病毒研究所19日作出回應，指出流傳的謠言對科研人員造成極大的傷害，也干擾了科研任務，「回首過去一個多月的艱辛付出，我們問心無愧！」

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢病毒研究所回應六大謠言。（示意圖／路透社）

武漢病毒研究所19日在官網發佈《致全所職工和研究生的一封信》。內文寫道，近期網路流傳若干謠言，例如「新冠病毒源於人工合成」、「病毒是從P4洩露的」、「軍方接管P4」、「某研究人員因病毒洩露死亡」、「某研究生是零號病人」、「某研究員實名舉報所領導」等，引發各界的持續關注，這些謠言對堅守科研一線的科研人員造成極大的傷害，也嚴重干擾了研究所承擔的戰「疫」應急科研攻關任務。

文內提到，疫情發生以來，武漢病毒研究所全力以赴開展科研攻關，成員響應號召，主動放棄春節假期，克服重重困難，嚴格落實各項規定，爭分奪秒、夜以繼日，奮戰在戰「疫」第一線，為國內外相關機構開展新冠病毒聯合科研攻關提供了有力支撐。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲武漢病毒研究所強調，「我們問心無愧！」（圖／路透）

內文進一步指出，該研究所一個多月來的成果，包括2019年12月30日晚，收到武漢市金銀潭醫院送來的不明原因肺炎樣品後，連夜組織力量、連續72小時攻關，於2020年1月2日確定全基因組序列，1月5日分離得到病毒毒株，1月9日完成國家病毒資源庫入庫及標準化保藏，1月11日作為國家衛健委指定機構之一向世界衛生組織提交了病毒序列。

同時，還在病原鑑定、病毒溯源、病原檢測、抗病毒藥物及疫苗研製、動物模型建立等方面開展了大量工作，取得了良好進展。此外，參與了新冠肺炎病原學檢測工作，自1月26日起，累計檢測疑似病人咽拭子樣本約4000份，還派出小分隊支援黃岡市。武漢病毒研究所最後強調，「回首過去一個多月的艱辛付出，我們問心無愧！」

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