　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元！今年新增極短片組

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

全國大專院校創作賽事「金險獎」正式起跑！遠雄人壽表示，即日起至5月18日止，展開為期90天的徵件活動，總獎金高達27萬元，激發年輕學子源源不絕的好點子，持續為自己的想法發聲。

遠雄人壽表示，此次活動可謂開學前暖身，延續第一屆透過影像創作展現「需要提前準備」的風險規劃議題。今年大膽創新以「好險神救援」為主題，邀請分享生活中沒有提前做好準備的時刻，遇到緊急情況來個「神救援」那該有多好。

觀察千禧世代非常關注社會議題，遠雄人壽認為，千禧世代是最重視「意義」的世代，他們勇於透過行動表達自己的社會價值觀，做有意義的事，期待為理想奮力一搏。此外，千禧族群誕生於網路世界，善用各種數位工具傳遞訊息，隨時與世界保持無縫接軌。

因此，遠雄人壽透過金險獎活動，與千禧族群密切溝通，鼓勵他們透過強大的影音平台運作力打開保險話題，用敏銳的觀察力，不設限的創作力傳達意外來臨時，保險就如同神救援一般，給予最安全的防護，解讀心中對「好險‧神救援」的想像。

遠雄人壽表示，此屆評審陣容依然堅強，邀請到新銳導演、知名影評、學界專家共同把關，評分加入風險規劃角度，契合徵件主題。此外，呼應短影音流行浪潮，今年徵件項目除「短片組」外，特別增加「極短片組」，15秒影片就能挑戰2萬元評審特別獎，徵件長度為30秒到3分鐘，首獎獎金10萬元。

遠雄人壽另設置特選獎及優選獎，獎金分別為5萬及3萬元；專業技術獎項部份，綜合攝影獎、創意獎、後製獎、劇本獎及美術獎，獎金各為1萬元，此外，只要完成報名，號召親朋好友來投票，就有機會獲得網路人氣獎，讓觀賞技癢的民眾也可透過選票支持最愛的作品。

 
ET快訊
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接
熟悉的聲音走了…棒球資深球評「張老師」張昭雄辭世　享壽82歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元！今年新增極短片組

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

開發金3月底百分百併購中壽要延期　金管會要求提出4點說明

大股東尹衍樑記兒子大過　南山人壽向金管會坦承「懲處無效」

不當勸誘客戶買保單、假投保真理財　金管會開罰國壽560萬

南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求「盡快說明」不合規定恐挨罰

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

副駕駛阿金坐車堅持「手手伸直」　偷學老爸開車...網笑：快給方向盤

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元！今年新增極短片組

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

開發金3月底百分百併購中壽要延期　金管會要求提出4點說明

大股東尹衍樑記兒子大過　南山人壽向金管會坦承「懲處無效」

不當勸誘客戶買保單、假投保真理財　金管會開罰國壽560萬

南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求「盡快說明」不合規定恐挨罰

幼教師「熱褲+白嫩腿」坐娃娃車　地方爸爸嗨：老師要找這種～

《新天堂樂園》配樂大師傳奇一生　王家衛聯手奧斯卡名導打造

Lisa染黑髮後首次亮相　學院風機場造型網盛讚：根本洋娃娃！

關曉彤瘦臉濾鏡開過頭！　超尖「網紅下巴」網看傻：關掉吧好嚇人

網傳東吳大學酒精遭竊！教授po文：偷酒精的不是學生…「原因曝光」

迎戰「LINE官方帳號2.0」上線　Super 8「分眾行銷」打造品牌流量池

炎亞綸朝聖東京迪士尼「我的童年」　門口擠滿人…網驚：你戴口罩了沒！

散布新冠肺炎謠言可關4年半？政院：尚未定案

受新冠病毒影響！GDC 2020遊戲開發者大會如期舉辦、陸廠不參加

媽媽躺地不起小猴徘徊＋哭喊　印度瀕危母金葉猴觸電身亡

保險熱門新聞

尹衍樑罰兒惹怒金管會　南山人壽已撤下公文

不當勸誘客戶買保單　國壽挨罰560萬

尹衍樑記兒大過　南山向金管會坦承懲處無效

開發金3月前百分百併購中壽要延期

南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求盡快說明

快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！

尹衍樑因南山人壽業績第3　親自「記兒子大過」

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元

一張表懂車禍調解官要看的單據

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

5月上路！車禍受傷理賠定義更明確

15家產險申訴率　國泰拿最低

保險專家：美元保單可續為今年市場主流

更多熱門

相關新聞

遠雄人壽宣布：全面提升保戶關懷服務措施

遠雄人壽宣布：全面提升保戶關懷服務措施

武漢肺炎疫情持續升溫，遠雄人壽表示，關懷保戶，各項措施全面升級，理賠服務擴大保障內容，對於法定傳染病列為除外責任的保險商品，一律以不調整費率為基礎，採「從新從優」原則辦理；若保戶確診為武漢肺炎入住「負壓隔離病房」治療，從寬比照加護病房住院理賠，如不幸致身故、完全失能均提供快速理賠服務。

遠雄人壽發千萬元助800個癌症家庭

遠雄人壽發千萬元助800個癌症家庭

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元

保險品質獎最佳壽險公司　遠雄人壽獲獎

保險品質獎最佳壽險公司　遠雄人壽獲獎

滿足保戶需求！遠雄人壽公布春節服務

滿足保戶需求！遠雄人壽公布春節服務

關鍵字：

遠雄人壽金險獎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

快訊／李光洙車禍意外！

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面