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遠雄人壽2019年全年營業收入980億元　年成長30%「獲利20億元」

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▲遠雄人壽犒賞員工，在遠雄金融中心推出年貨大街，吸引同仁熱情參與。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽犒賞員工，在遠雄金融中心推出年貨大街，吸引同仁熱情參與。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

遠雄人壽表示，在經營團隊與全體員工持續努力下，2019年全年自結總保費收入逾820億元，營業收入逾980億元，較2018年成長30%，獲利逾20億元。

遠雄歲末迎新之際，精心為外勤同仁安排高規格感恩旺年會，在萬豪酒店為內勤同仁盛大舉辦歲末聯歡晚會。遠雄人壽表示，近千位後勤支援齊聚一堂，締造人數規模最大且年終中獎率最高紀錄，更加碼人人抱回最夯食物料理機，鼓勵員工動手做與健康食。

遠雄人壽表示，犒賞員工，促進健康福利不只這些，近期更在遠雄金融中心推出年貨大街，吸引近50個攤位市集，從零食、飲品、年菜美食、生活用品一應俱全，便利同仁一站購足各式年貨，滿足家庭新春需求。

此外，遠雄今年落實推動員工擔任微時志工，用心結合公益，邀請楊梅「台灣國際兒童村」院童師生進駐擺攤，自銷自製好物良品，鼓勵員工發揮愛心助人精神，善盡一己之力，也藉由銷售機會給予他們持續學習烘培，培養一技之長的動力，活動短短4小時就創下數萬元銷售佳績，協助全院童生過好年。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，遠雄時刻關注公益，投入偏鄉學童關懷、支持身心障礙者工作培力、提供照顧者喘息服務、扶助癌友家庭、推動藝文發展等，並持續透過微型保險捐助，照顧經濟弱勢民眾，推廣小額終老保險，增進高齡族群基本保障，協助個人、家庭到社會，讓保險成為社會安定力量。

 
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