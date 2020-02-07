　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

連續9年提供「癌症家庭子女獎助學金」　遠雄人壽發千萬元助800個家庭

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲遠雄人壽提供癌症家庭子女獎助學金，鼓勵學子不放棄任何一個追求夢想的可能。（圖／遠雄人壽提供）

▲遠雄人壽提供癌症家庭子女獎助學金，鼓勵學子不放棄任何一個追求夢想的可能。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

遠雄人壽表示，秉持保險助人的精神，持續9年提供「一個鼓勵．愛的希望——癌症家庭子女獎助學金」，至今共發放近千萬元獎學金，逾800個癌症家庭受惠，協助減輕學費生活，期受助學子努力向學，充實自我能力學習幫助他人，進而傳散這份善與愛。

根據統計，癌症連續37年居國人十大死因之首，全國約有72萬個癌症家庭，抗癌是一場艱辛且漫長的戰役，患者與家人除須面臨長期醫療費用與家庭照顧問題，更可能延伸照顧者因龐大壓力影響身心健康、無法休息的情況，皆不容忽視。

遠雄人壽表示，癌症年輕化已是趨勢，平均每3位罹癌者中就有1人為中壯年，此人生階段家庭子女多處於高中、大學時期，一旦罹患癌症，龐大的經濟支出將衝擊孩子就學所需。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，越來越多癌症家庭照顧者，不得不離開職場擔起照護家人責任，衷於企業回饋社會的初心，遠雄近年大力投注公益喘息服務，藉由戲劇輔療、無障礙接送、營養諮詢及喘息烘培課程給予家照者實質的身心抒壓。

趙學欣說，遠雄2011年起不間斷推動癌症家庭子女獎助學金，希望每筆獎學金都能發揮實質助益，鼓勵年輕學子不放棄任何一個追求夢想的可能。而此次受助學生中，最遠來自台東蘭嶼，許多人在異地求學，假日才得以返家，難能可貴的是，他們未因家庭困境而放棄學業，獲取獎學金後更懂得感恩與珍惜。

遠雄人壽表示，從醫學上來看，直系親屬一旦罹癌，家人也會是癌症的高危險好發族群，因此建立正確防癌習慣，提早預防非常重要，此次獎助學金頒發結合台灣癌症基金會「健康學習營」，宣導從年輕階段就應養成健康生活型態，包括攝取足量且多色蔬果、規律運動、體重控制、遠離菸檳以及定期篩檢，可降低60%至70%的罹癌風險。

同時，遠雄人壽也建議，要趁健康及早做好防癌保障規劃，避免不幸罹癌所帶來的財務風險，讓自己和家人更安心。

 
ET快訊
廣州發布防疫通告「宣告封城」　聚集性場所全關
拒無限包機回台！醫界連署「篩選上機名單」：負壓隔離僅1100
黑人公布「范瑋琪捐款明細」！罕見動怒留言指名：真的太惡劣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

醫護人員保戶若染武漢肺炎　中壽率先推5萬慰問金提供加倍保障　

連續9年提供「癌症家庭子女獎助學金」　遠雄人壽發千萬元助800個家庭

因應武漢肺炎疫情　富邦產「從寬」認定旅遊不便險、醫療險理賠

智能科技提供保戶投資組合建議　法國巴黎人壽引進「PAI智能理財服務」

武漢肺炎疫情「旅遊警示亮紅燈」　新安東京海上產險宣布：所有地區旅綜險均可投保

向陳時中部長求助！「須確保移植病房無菌」爸爸拚救血病兒：我們非常需要口罩

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

醫護人員保戶若染武漢肺炎　中壽率先推5萬慰問金提供加倍保障　

連續9年提供「癌症家庭子女獎助學金」　遠雄人壽發千萬元助800個家庭

因應武漢肺炎疫情　富邦產「從寬」認定旅遊不便險、醫療險理賠

智能科技提供保戶投資組合建議　法國巴黎人壽引進「PAI智能理財服務」

武漢肺炎疫情「旅遊警示亮紅燈」　新安東京海上產險宣布：所有地區旅綜險均可投保

向陳時中部長求助！「須確保移植病房無菌」爸爸拚救血病兒：我們非常需要口罩

長髮正妹竟淪為街友　暖警出手！3周靠愛心食物果腹超商避寒

韓星機場防疫　鄭容和、朴志訓抵台戴口罩！邕聖祐下周見面會取消

日本酒店巧與冠狀病毒撞名　網友推特同情留言「令和最大風評被害」

川普與習近平通話　敦促美國「冷靜評估疫情」

國光生技元月營收再創歷史新高　開發「新型冠狀病毒疫苗」已成立專案小組

武漢台商專機有確診病例「實屬正常」　葉毓蘭：應感到高興

桃園男持空氣槍打爆他人左眼　出庭辯稱：他先對我吐口水

人臉辨識公司Clearview成公敵！Facebook和LinkedIn也要求停止抓取用戶圖像

防疫有缺口！世界夢號靠岸基隆…1名通緝犯被逮移送　北檢：未告知旅遊史

廣州發布「防疫通告」宣告封城　聚集性場所一律關閉

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

保險熱門新聞

新安東京海上產險宣布：所有旅綜險仍可投保

向陳時中部長求助！移植骨髓救兒爸爸發信

首例！富邦產放寬不便險、醫療險理賠

第一金人壽、南山人壽祭4大應變措施：醫療險都列入保障

法國巴黎人壽引進「PAI智能理財服務」

醫護人員染武漢肺炎　中壽給5萬慰問金

一張表懂車禍調解官要看的單據

買醫療險詳實告知病史「1個月後遭拒保」

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

康健人壽「終身意外險」：千元保費享最高1200萬保障

遠雄人壽發千萬元助800個癌症家庭

和泰產險董事長由張永固出任　劉源森續任副董

防堵保險員亂賣保單　金管會最高罰1200萬

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元

遠雄人壽表示，在經營團隊與全體員工持續努力下，2019年全年自結總保費收入逾820億元，營業收入逾980億元，較2018年成長30%，獲利逾20億元。

找到癌症轉移的關鍵　中研院發現抑制癌細胞機制

找到癌症轉移的關鍵　中研院發現抑制癌細胞機制

癌症治療　營養愛注意

癌症治療　營養愛注意

保險品質獎最佳壽險公司　遠雄人壽獲獎

保險品質獎最佳壽險公司　遠雄人壽獲獎

46%台人小心！胖子罹「13種恐怖癌症」機率狂飆

46%台人小心！胖子罹「13種恐怖癌症」機率狂飆

關鍵字：

遠雄人壽獎學金癌症

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

國台辦：東航申請3天執飛5航班

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面