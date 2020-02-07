連續9年提供「癌症家庭子女獎助學金」　遠雄人壽發千萬元助800個家庭

▲遠雄人壽提供癌症家庭子女獎助學金，鼓勵學子不放棄任何一個追求夢想的可能。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

遠雄人壽表示，秉持保險助人的精神，持續9年提供「一個鼓勵．愛的希望——癌症家庭子女獎助學金」，至今共發放近千萬元獎學金，逾800個癌症家庭受惠，協助減輕學費生活，期受助學子努力向學，充實自我能力學習幫助他人，進而傳散這份善與愛。

根據統計，癌症連續37年居國人十大死因之首，全國約有72萬個癌症家庭，抗癌是一場艱辛且漫長的戰役，患者與家人除須面臨長期醫療費用與家庭照顧問題，更可能延伸照顧者因龐大壓力影響身心健康、無法休息的情況，皆不容忽視。

遠雄人壽表示，癌症年輕化已是趨勢，平均每3位罹癌者中就有1人為中壯年，此人生階段家庭子女多處於高中、大學時期，一旦罹患癌症，龐大的經濟支出將衝擊孩子就學所需。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，越來越多癌症家庭照顧者，不得不離開職場擔起照護家人責任，衷於企業回饋社會的初心，遠雄近年大力投注公益喘息服務，藉由戲劇輔療、無障礙接送、營養諮詢及喘息烘培課程給予家照者實質的身心抒壓。

趙學欣說，遠雄2011年起不間斷推動癌症家庭子女獎助學金，希望每筆獎學金都能發揮實質助益，鼓勵年輕學子不放棄任何一個追求夢想的可能。而此次受助學生中，最遠來自台東蘭嶼，許多人在異地求學，假日才得以返家，難能可貴的是，他們未因家庭困境而放棄學業，獲取獎學金後更懂得感恩與珍惜。

遠雄人壽表示，從醫學上來看，直系親屬一旦罹癌，家人也會是癌症的高危險好發族群，因此建立正確防癌習慣，提早預防非常重要，此次獎助學金頒發結合台灣癌症基金會「健康學習營」，宣導從年輕階段就應養成健康生活型態，包括攝取足量且多色蔬果、規律運動、體重控制、遠離菸檳以及定期篩檢，可降低60%至70%的罹癌風險。

同時，遠雄人壽也建議，要趁健康及早做好防癌保障規劃，避免不幸罹癌所帶來的財務風險，讓自己和家人更安心。