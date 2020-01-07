滿足保戶需求！遠雄人壽公布春節服務　提前給付滿期金與生存金

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

農曆春節將至，也是資金需求的高峰。遠雄人壽宣布，將主動於15日前提前給付滿期金與生存金，總計發放逾2000件，金額達5500萬元；過年期間保戶如有需求也可隨時透過ATM使用保單借款服務，及時獲得協助。

遠雄人壽春節期間各項服務：

1、1月15日起，提前給付生存金、滿期保險金

春節期間民眾資金需求活絡，遠雄人壽滿足保戶需求，針對生存金及滿期金給付方式為匯款件，且給付日期為1月22日至1月29日者，提前於1月21日匯款；若給付方式為支票件，應領日為1月22日至1月29日者，給付支票將提前於1月15日前掛號寄出，讓保戶可提前做好資金調度，開心過好年。

2、保單借款ATM，e指搞定

有資金需求的保戶，只要申請開通ATM保單借款自動化交易服務，隨時可於全國各地台新銀行ATM機台進行保單借款，單日借款不限次數。

3、線上保戶專區，保單立即查

過年也是進行保單需求檢視的最佳時機，保戶可多加利用官網「保戶專區」或下載「遠雄人壽行動APP」，查詢個人保單資料，了解保障缺口，且只要完成線上服務開通功能，可直接進行線上保單變更、線上保單借款以及申辦電子單據等多項服務，不必出門就能萬事俱備。

4、專人接聽，一通電話立即服務

客戶服務專線於春節連續假期（不含週六、日）上午9時至下午5時皆安排客服人員服務，其餘時段則透過語音系統引導留言，上班時間回覆；遇有緊急事件，語音系統將引導撥打值班客服主管手機連繫服務。

此外，各項有關保單繳費、保單變更、理賠及保單借款等服務資訊，可利用官網「保戶專區」及「遠雄人壽行動APP」查詢，透過官網「聯絡我們」專區亦可進行「線上留言」或「預約回電」服務，並於上班時間由客服人員連繫服務。

5、網路投保旅平險，國內外旅遊輕鬆保

春節假期不論是國內外旅遊，事先需備妥旅行平安險，完整的保障內容除包含意外險及意外醫療險，出國更需附加投保「海外突發疾病醫療健康保險」，24小時皆可透過網路投保旅平險，且出發前1小時完成立即享有保障。

6、加值服務好禮遇，特約優惠超好康

連假期間，保戶可隨時至官網加值服務專區，隨時享有多達上百家特約優惠，如過年家庭旅遊時想要找旅店，或是共聚享用美食大餐，特約優惠一站式滿足所需。

此外，遠雄人壽表示，深受保戶歡迎的「生日好禮」加值服務再推升級版，保戶壽星同時具有「保戶專區」會員身份，生日當月再享加碼抽；年節如何吃得健康，點閱「健康照護」立馬了解，陪伴保戶一起迎接健康幸福的金鼠年。