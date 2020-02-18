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快訊／新北驚傳夫妻燒炭雙亡！　兒子「定位」驚見陳屍祖墳旁

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▲▼新北驚傳夫妻燒炭自殺，兒定位驚見陳屍車內。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北八里驚傳夫妻燒炭雙亡，兒子定位驚見陳屍車內。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市18日發生一起死亡事件，一對夫妻陳屍在八里區一處產業道路旁的休旅車內，警方獲報趕抵時2人已明顯死亡，因此並未送醫。警方勘驗現場，初步排除外力介入，朝自殺方向偵辦，確切死因仍待調查釐清。

據查證，55歲的李男及56歲的周女是夫妻，同住在桃園，今天下午4時許，李男兒子發現聯繫不上父母，利用手機定位發現父母在位於新北市八里的祖墳，趕緊驅車前往。

不料李子卻發現父母躺在後座，怎麼叫喚都沒有反應，嚇得趕緊報案求救，警消獲報趕抵時發現2人已經明顯死亡，並未送醫，調查後確認2人並無明顯外傷，初步排除外力介入，並在後車廂處發現燃燒殆盡的炭盆。

警方持續調查，在車內發現一張寫著勉勵兒子字句的發票，但並未寫下輕生原因，兒子也供稱不清楚父母輕生原因，並表示昨晚還有與父母相聚，父母也跟孫子一起玩耍，並無異樣，確切死因及案情仍待檢警調查釐清。

據了解，死者是住在桃園市的55歲李姓男子與56歲周姓妻子，近年因為衛浴設備公司經營不善積欠債務，最近情緒都很低落，他們的兒子今天下午發現父母聯繫不上，擔心發生意外，連忙報警請求緊急協尋。

桃園市警方馬上定位手機，發現2人的位置在新北市八里區荖芊坑山區，是李家的祖墳，立刻轉報新北市蘆洲警分局派員趕緊前往查看，桃園警方也陪同家屬趕赴現場。

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