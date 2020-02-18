2童奶音喊「謝謝阿中部長！」　首批出關台商「3部影片」讓陳時中笑了

▲指揮官陳時中聽到孩子大聲喊出感謝，不禁露出笑容。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

首批武漢包機台商今（18）日一早順利解除隔離，幾名台商也在出關後親自錄影感謝第一線醫護人員。一名媽媽帶著2個孩子入鏡，影片一開始就是2個小孩用奶音大喊「謝謝阿中部長！」而在現場的指揮官陳時中一聽到，不禁露出暖心微笑。而會後再次問到他對這次防疫的分數，他則謙虛表示「留待社會評價吧！」

除了1名確診個案之外，246人可以離開檢疫所返家，指揮中心也在例行記者會前公布台商感謝信，看版貼滿隔離台商和家人對第一線防疫人員的感謝，其中還有不少小朋友手繪插圖，用繪畫表現出「台灣超強防疫」。也有台商寫出隔離時的狀況，「基本用品都幫我們準備的很齊全，每日三餐菜色都很豐富，很喜歡每天的便當。」甚至還有人逗趣的寫道「想知道是哪家便當店的便當！」

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而陳時中在這次新冠肺炎防疫，屢屢受到醫界、國人的稱讚和鼓勵，國人也相當擔心他「有沒有適度休息」，尤其是首批包機返台一夜都沒有休息，一早緊接著開記者會。他則表示，首批武漢包機返台是特殊情況，因為當時還沒辦法完全掌握狀況，所以也當然要陪伴大家，也希望大家可以安心。而對於醫界對他打下高分防疫表現，被問到自己打幾分，他則謙虛表示，「分數留給社會評價吧！」

▲▼陳時中閱讀台商感謝信。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼首批出關台商感謝信曝光。（圖／記者林敬旻攝）