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比爾蓋茲讚特斯拉卻買保時捷　馬斯克回嗆

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▲▼SpaceX老闆和特斯拉執行長埃龍馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透社）

▲馬斯克似乎不滿比爾蓋茲買了保時捷而不買特斯拉。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

微軟聯合創始人比爾蓋茲（Bill Gates）日前接受訪問時，對於特斯拉推動整個汽車行業走向電動化表示讚賞。不過比爾蓋茲的這番稱讚並沒能夠從馬斯克（Elon Musk）那裡獲得善意的回饋，原因之一可能是比爾蓋茲在選購電動車時，並沒有選擇特斯拉，而是選擇了保時捷Taycan。

比爾蓋茲談到了他最近購買的一輛保時捷Taycan，這是保時捷首款純電動車，比爾蓋茲表示這台車非常酷也非常喜歡。不過，他也提到要想電動車普及化，需要克服消費者對於這種汽車的擔憂，例如行駛里程有限，以及充電時間過長等等。畢竟，燃油汽車加油時間很短，而且在兩次加油之間車輛能夠行駛的距離也更長。

比爾蓋茲這番言論一出後，有位特斯拉支持者在Twitter轉發了比爾蓋茲的話，以及比爾蓋茲選擇了保時捷而沒有選擇特斯拉這件事。隨後馬斯克在Twitter上回應稱：「老實說，我和比爾蓋茲的對話，並沒有給我留下多深的印象」，諷刺味相當濃厚。

現年48歲的馬斯克，在Twitter上鄙視其他億萬富翁也不是一兩天的事了，在2017年，馬斯克就曾經質疑Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）對於人工智慧的風險的理解程度。去年，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）宣布啟動航太項目，馬斯克曾稱貝佐斯為「抄襲者」，因為這會與馬斯克的SpaceX公司的太空業務形成競爭。

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