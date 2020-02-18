提議「中國遊客免簽」救觀光！泰旅遊部長盼4月潑水節再現人潮

▲為因應幾乎腰斬的遊客人數，泰國旅遊部長將向內閣提議開放中國遊客「免簽優惠」。（翻攝พิพัฒน์ รัชกิจประการ Phiphat Ratchakitprakarn臉書）

圖文／鏡週刊

武漢肺炎（COVID-19）疫情升溫，全球許多國家紛紛警戒，不僅台灣嚴格限制中國籍人士來台，許多國家也都以此方式防堵疫情升溫。但泰國旅遊部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）卻表示，因為在2月初泰國遊客數下滑超過40%，為了拯救觀光，將向內閣提議「開放免簽給中國、印度人」，以挽救目前經濟現況。

武漢肺炎疫情導致許多國家在觀光、經濟層面都受到相當大的打擊，其中包含了泰國，根據泰國旅遊部表示，在2月1日至10日的期間，遊客數就已經比2019同期下滑了43.4%，幾乎損失將近一半遊客，讓許多觀光業者都不斷哀嚎。

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為了解決目前觀光困境，泰國旅遊部長皮帕就表示，因中國政府很有可能在3月底「解除禁止出境」，因為在經過內部協議後，他將與向內閣提出4月底前讓中國及印度遊客的「免簽」方案，讓即將到來的潑水節能夠再現觀光人潮，重現觀光盛況。



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