全台急凍冷吱吱...太平山-2℃　霧淞、結霜、冰霰幻白如北國仙境

▲▼全台急凍冷吱吱，霧淞、結霜讓18日宜蘭太平山如北國夢幻銀白仙境。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

快上太平山森林遊樂區欣賞北國夢幻銀白仙境！17日傍晚至18日清晨，太平山維持零下2℃，霧淞、結霜、冰霰都來！見睛步道口及山毛櫸步道美景尚未融掉，遊客們都很高興說能看到台灣難得的美景。

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太平山森林遊樂區18日仍呈北國夢幻銀白仙境，遊樂區經理黃信偉說，見睛步道口，及山毛櫸步道，有結霧淞、結霜，上午7時是有下冰霰，但因為水氣不夠充足，沒下大的雪花，不過，山毛櫸步道應該有飄點雪，太平山霧淞是尚未融掉，是一片美景。

另因為路面沒有結冰，所以遊樂區是準時6時開園，沒有管制，但提醒上山遊客要注意保暖。

宜蘭太平山海拔2000公尺高，其中的森林遊樂區為林務局羅東林區管理處負責管轄，可以欣賞浪漫風景，園區更坐擁賞日出的極佳位置，還能搭乘蹦蹦車賞山林風光，走環山步道到翠峰湖賞美麗雲海，豐富設施和景緻吸引許多遊客前來。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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