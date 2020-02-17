強化辨識保護夜歸用路人　台九線新建拓寬路段增設LED爆閃燈

▲▼鳯林分局增置太陽能自動充電LED爆閃燈，入夜後自動閃燈以避免發生交通事故。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經統計道路交通事故，常因駕駛人未注意車前狀態、超速、或疲勞駕駛而肇事，尤其夜間駕車，駕駛人行車視線不佳，忽略前方已近交岔路口未減速慢行，發現狀況後已來不及閃避而發生交通事故。鳳林分局有鑑於此，針對台九線254公里至253.5公里富源段至瑞北段新建拓寬道段之危險路（段）口，加強布置LED爆閃燈，提醒用路人注意路口狀況，降低交通事故發生。

鳳林分局表示，台九線為花蓮縣連接宜蘭與台東之交通命脈，交通部公路總局為提高台九線道路運輸量並增加用路舒適性及安全感，規劃台九線245公里至253.5公里道路拓寬工程，歷時3年又4個月終於完成全長8.5公里之雙向六車道之道路改善工程，道路寬敞筆直，使用感直逼高、快公路。

但是拓寬路段自2019年8月完工迄今仍發生多起遺憾的交通事故，造成民眾生命財產的損失。鳳林分局深入分析肇事人別，以外地遊客佔大宗，肇事因素則以未注意車前狀態及疲勞駕駛為主要肇因。為強化危險路（段）口辨識度、提醒用路人注意車前狀況，鳳林分局針對易肇事地點，特別布置具有太陽能自動充電功能的LED爆閃燈，在入夜後即自動點亮閃燈，提醒駕駛人注意道路狀況，減速慢行以避免發生交通事故。

鳳林警分局長黃國師表示，未來將持續分析交通事故發生原因，並與公路總局第四工務段密切配合，隨時辦理會勘共同改善道路安全工程，以期降低交通事故發生數，確保民眾生命財產安全。

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