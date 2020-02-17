獨／住院奮鬥18天痊癒　滯武漢首例確診台商「金先生」出院了

▲新冠肺炎疫情持續，但許多確診患者也陸續出院。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／台北—武漢報導

好消息！繼日前深圳確診台胞出院後，《ETtoday新聞雲》日前獨家掌握的滯留武漢首例新冠肺炎確診台商「金先生」，也於今（17日）下午痊癒，正式出院。剛剛結束18天隔離病房治療，返回武漢市住處的他語氣明顯放鬆，直言感謝兩岸有關單位的幫助，也期待結束接下來14天的自主隔離後，各地疫情都已經降溫，能帶著家人一起回家。

金先生是1月31日因退燒藥用光求助，在台協成員、當地台辦幫助下，協調當晚住進武漢協和醫院隔離病房，2月1日進行核酸檢測呈陽性，成為首位滯留大陸並確診新冠肺炎的台灣人。

▲金先生表示出院後，武漢當地人員出入管制力度更強了。（圖／路透）

在住進醫院之前，金先生已於1月23日開始連續反覆發燒，一度燒到40度「感覺內臟都在燒、頭腦也燒、無法思考。」，肺部CT更呈現「一片白」的景象，讓知情的台商友人都相當擔心。

所幸在連續發燒13天以後，2月5日金先生開始退燒，「思緒也清楚了好多」，咳嗽情況也不明顯，並在8日告知《ETtoday新聞雲》記者，「得先確定肺有好轉，核酸檢驗呈陰性，過了後面這兩關，才有機會出院。」

經過一個多禮拜的調養和檢測，金先生在核酸檢驗呈陰性，以及反覆臨床觀察後，終於等到醫生和他說，「恭喜你，痊癒了可以回家。」因此在今天下午，金先生在湖北台辦人員、台協友人的陪同下，返回武漢住處。

金先生表示，按照醫院安排，他將接著進行14天的自主健康管理隔離，必須定時回報體溫等情況，才能真正地放下心來，而他的家人也都留在武漢進行治療和自主隔離。至於肺部創傷，醫生說，需待數周療養後方可痊癒。

金先生坦言，回到住處後，發現武漢社區內的管制更加嚴格，如果沒有通行證，每家每戶都不能出門，物資需求全由當地居委會、志願者協助配送，最大程度的降低接觸感染風險。

談到14天的自主隔離結束後有何打算，金先生回應，屆時以大陸目前的防疫效率來看，「疫情應該退燒得差不多了」會視情況與家人再做安排。他也坦言，自己本此痊癒其實沒什麼特別的方法，就是按照醫院囑咐吃藥，保持正常作息，「等它自己好」，也特別感謝住院期間兩岸有關單位，包括台辦、台協、海基會的幫助跟關心，讓他順利出院。

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