桃園開瓶道再完成一條　鄭文燦感謝平鎮前湧安里長黃盛輝等人捐地

▲市長鄭文燦謝謝前湧安里里長黃盛輝等路旁地主，慷慨捐地助市府完成道路拓寬。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝熱心里民捐地，發揮「小工程、大效益」功效。桃園市政府工務局17日舉行「平鎮區工業南路道路拓寬工程」通車典禮，市長鄭文燦指出，該道路拓寬工程，首要感謝土地持有人前湧安里里長黃盛輝等路旁地主，慷慨捐出土地約4,102.68平方公尺，供市府無償使用，解決尖峰時段交通壅塞及道路狹窄會車不易等陳年問題。

▲熱心里民捐地，發揮「小工程、大效益」功效。（圖／工務局提供）

市府工務局指出，「平鎮區工業南路道路拓寬工程」位於平鎮(山子頂)地區都市計畫範圍，為平鎮工業區與農業區交界既有道路，拓寬範圍起自工業南路下坡轉彎處至既有鐵皮工廠旁大門出入口處，長度共約183公尺，工程總經費約新臺幣572萬元。

感謝路旁地主及前湧安里里長黃盛輝慷慨捐出土地，供市府無償使用；以全區道路鋪設，新設擋土牆等工程，原路寬約3至5公尺，拓寬為5至6公尺，解決尖峰時段交通壅塞及道路狹窄會車不易等安全問題。

市府自2016年9月推出「開瓶計畫(打開瓶頸道路)」，針對政策需要、可執行性高、用地取得、工程效益高等要素路段優先開闢，目前已完成華安街道路、石門大圳巡防道路改善、南豐路工業段道路拓寬及新華路打通平東路239巷51弄工程等近10條巷間道路，發揮「小工程、大效益」的功效。包括立法委員呂玉玲、湯蕙禎、市議員舒翠玲、劉仁照、市府工務局長賴宇亭、客家局長何明光、新工處長曾清祥、平鎮區長鄭詩鈿均一同出席活動。

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