影／香港大學深圳醫院DIY防護套裝！實作證實：過濾功效達外科口罩的90%

▲香港深圳醫院教民眾自製防護套裝。（圖／翻攝自Facebook／全港社區抗疫連線，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）引發口罩荒，讓民眾也心慌慌，有的人想辦法買口罩，也有人選擇消毒口罩、重複使用，網路上也流傳各種方式，但是否有效就不一定了。香港大學深圳醫院日前發布一段影片，教導市民自製「90％外科口罩」，成品經實驗證實，過濾功效可達外科口罩的90%，材料也相當簡單。

臉書粉絲專頁《全港社區抗疫連線》14日轉貼香港大學深圳醫院的一段影片，教導民眾自製90％外科口罩，首先否定一些民眾用口罩的做法，像是強調「口罩勿重用，會錯誤以為有防護作用」、「任何清潔或消毒（包括清水、酒精、洗潔精等等）都會影響口罩表面防護功能，防水層會受損失效，物料纖維也會被破壞，影響過濾效率，所以不要嘗試。」

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▲自製口罩。

接著就是影片重點「自家製臨時防護套裝」，院方先列出防護套裝的考慮因素，包括「材料要安全可靠」、「具備一定的防護能力」、「低成本製作」、「簡單材料家中常有儲備」、「容易購買、毋須搶購」。材料及工具則有廚房紙、較厚及透氣紙巾（衛生紙）、橡根繩（橡皮繩）、打洞機、膠帶、長尾夾、剪刀、包膠鐵線、透明文件夾、眼鏡。

▲做口罩的材料隨處可見。

院方提醒，廚房紙巾要選用「達處理食物衛生規格參考標準：ISO22000、HACCP，FDA，CFR」，不建議用保鮮紙、除塵紙、冷氣機過濾紙代替。衛生紙則可以選袋裝紙巾，或是比較厚的透氣盒裝紙巾。

以下為防護套裝製作8部曲：

1.先用洗手乳或肥皂徹底清潔雙手和相關用具。

2.將2張廚房紙90度重疊（仿口罩過濾層），要注意避開壓花位置，不要使其重疊。

3.蓋上一張厚面紙巾做底層使用（仿口罩內部吸水層），接著把疊起來的紙巾從中剪開、分成2份。

▲紙巾都疊好後，用剪刀從中間剪開。

4.用膠帶將兩邊封起來。

5.用打洞機在封好的兩邊上下各打1個洞。

6.在口罩表面鼻樑的位置加上包膠鐵線，如果沒有鐵線，可以用眼鏡固定鼻樑位置。

▲鼻樑位置貼上鐵線。

7.4個洞分別穿上橡皮繩，並調整繩子長度。

8.將透明文件夾剪開，用長尾夾把透明片夾在眼鏡框的左右兩邊位置，防止接觸飛沫（仿口罩防水層）。

最後院方也表示，因為自製口罩沒有防水層，所以必須和防護膠膜同時使用，如果有遮陽的美容面罩帽、或其他質料安全的透明膠類產品也可以使用。至於用過的自製口罩要怎麼處理，首先在脫下防護裝備前，要清潔雙手，脫下面罩和口罩後，口罩要馬上丟棄在有蓋垃圾桶裡，最後清潔面罩後再洗手。

此外，院方也提醒，自製防護裝備只能做不時之需的臨時方案，絕對不要重用，如果有的話，當然先戴合乎規格的口罩，要前往醫院診所，或已經有呼吸道病徵的人，更要佩帶合規格的外科口罩。

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