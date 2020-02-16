北市萬華2天2起鬥毆槍擊案！　1酒客大腿遭射穿...警局就在附近

▲萬華區和平西路3段小吃店15日凌晨發生酒客鬥毆開槍案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區驚傳兩日均發生酒客槍擊案！先是在15日凌晨萬華區和平西路一間小吃店爆發兩派酒客鬥毆造成多名傷者送醫，16日萬華區三水街又爆發酒客鬥毆案，一名酒客疑似遭改造手槍射擊大腿遭貫穿送醫，萬華警方正清查兩起槍擊案並循線緝兇。

15日清晨在和平西路三段的小吃店發生兩幫酒客鬥毆案件，兩間包廂內約10名消費酒客發生口角衝突，兩幫人馬一言不合大打出手，期間導致兩名黃姓、袁姓男子頭破血流送醫，警方獲報後趕赴現場處理，涉嫌鬥毆眾人卻一哄而散，警方目前已將涉案8人目前傳喚5名男子到案說明。

當時小吃店內有2間包廂酒客發生衝突，由於其中一間包廂內有6名男子、另外一包廂內僅有4人，雙方因酒後口角衍生成打群架事件，期間有酒客拿桌椅、酒瓶當武器揮舞，衝突爆發後居然還傳出槍聲，但警方事後到場卻僅發現擊發退膛的手槍彈殼、但包廂衝突現場並無遭彈孔貫穿痕跡，研判開槍者是拿操作槍示威。

16日凌晨5點，同樣在萬華警分局旁邊的三水街又發生小吃店槍擊案，起因也是兩幫酒客飲酒後打架，衝突中一名男子持改造手槍射擊，打中一名酒客的大腿，警消獲報後趕赴現場將傷者送往台大醫院救治，警方目前掌握兩名男子涉案、目前一人已到案說明。

但萬華區接連兩天爆發酒客衝突槍擊案，而且案發地點都在萬華警分局旁，其中包廂鬥毆的小吃店更離警分局僅500公尺，酒客在警局旁小吃店聚眾鬥毆，接連兩天的開槍鬥毆案件，萬華警方卻連一名現行犯都沒逮到，令萬華警分局顏面無光；警方則是回應，有信心在短時間內破案。

【其他新聞】

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染武漢肺炎行蹤個資 內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露武漢肺炎病患接觸史 副所長被火速拔官+一大過

►藥妝專員造謠引爆衛生紙之亂2.0！警追疫情黑心財 最重可判2年

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！