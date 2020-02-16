東吳天菜PO性愛片約砲獲緩刑…爸幫賠錢「祈望妳寬心」！女崩潰：要寬什麼心

圖、文／鏡週刊

有「東吳天菜」之稱的前東吳大學學生陳晁慶，為了約砲，竟然上傳16次與前女友的性愛影片至各網站，一審遭判2年徒刑，沒想到日前二審卻改判1年，緩刑4年，雖然陳男需賠償75萬元，但被害前女友聽到判決結果非常錯愕，向本刊泣訴：「我不是為了錢…我現在才剛滿20歲……人生彷彿就結束……到現在1年多都還在吃藥看醫生。」誇張的是，性愛影片被轉傳到其他平台都未下架，陳不僅沒作為，他的新女友還在性愛影片的新聞留言區半調侃地說：「不是我哦！」

被網友稱為「東吳天菜」的男子陳晁慶，2018年底，將自己與女友右右（化名）在租屋處自拍的性愛影片上傳到網路平台，女方得知自己成為情色平台熱蒐對象後近乎崩潰，造成不可磨滅的傷害，但台灣高等法院日前作出判決，全案依妨害風化罪，從一審較重的2年徒刑，改判為1年，並宣告緩刑4年，另需賠償被害人75萬元，全案定讞。

不願和解 被迫息事寧人

本刊循線聯繫被害的前女友右右，並告知判決結果，她完全無法接受，受訪時聲淚俱下表示，全案審理期間她多次向法官強調沒有意願和解，希望陳男被判刑得到應有的教訓，原本以為受命法官是女性，應能體會她的心情，不懂為何最後卻像是逼她收賠償金，息事寧人。右右激動地說：「我告他不是為了錢，法律卻叫我拿錢了事…那我私下拿錢就好，我還要法律幹嘛，還需要經歷這1年多的訴訟嗎…？」

右右完全沒料到前男友可以「賠錢換緩刑」，又氣又急地說：「堅持提告就是希望他能夠有前科……得到應得的教訓，好讓他在未來的人生能時時警惕，為自己的行為負責任，堅信這樣就能實現公道……沒想到二審法官卻完全沒有顧慮過我的感受，在雙方沒有達成和解之下，就判陳男緩刑，給了他重啟人生的機會，但我已破碎的人生，又要由誰來修復？」

她說，因為前男友的行為，到現在1年多她都還在吃藥看醫生，「我很想告訴自己真的沒事，是我想太多，說服自己時間過了就會好，但我發現時間過了，還是好不了，但他跟我分手後2個月就交新女友，四處遊玩吃大餐，繼續過他的生活。」最扯的是，他的新女友竟還截取新聞報導畫面，在IG連結下面半調侃地說：「是前女友。」還一連說了3次。

右右報警之初，前男友都沒有任何表示，他的朋友還嗆右右說：「根本告不成！」對她落井下石。右右說：「（他們）一直在看我笑話，一直覺得他是對的，認為是我在鬧，事情根本沒這麼嚴重。」根本看不出前男友有任何悔意。

自拍為樂 散布各大社群

更令右右傷心的是，「賠償金也是由陳男爸媽付錢，陳父在審理期間，還傳訊息跟我說，希望我能夠釋懷寬心，到底是要寬什麼心，他兒子自己做出這種事情，他還要我寬心？二審擺明就是給對方拿錢換緩刑。」

本刊調查，東吳天菜陳晁慶和右右交往期間，2人多次在租屋處發生性關係，陳都會自拍取樂，但右右萬萬沒想到，這些影片與照片會成為她的惡夢。前男友辯解為了要增加和異性交往的機會，2018年間，在2人仍交往時就將性愛片上傳至網路，直到2019年1月20日，短短25天時間，共上傳16次2人的性愛片。

直到她發現前男友劈腿分手，事後透過友人告知，才驚覺自己成了情色影音女主角，2人在租屋處拍過的影片，被前男友傳到PTT、Dcard這二個台灣主要的校園社群平台，還上傳到國際成人影片網站Pornhub，就連Google雲端硬碟也有備份，散布範圍遍及全球。

更可怕的是，這些影片被轉傳到各大A片論壇後，右右不知道怎麼辦，也不敢跟家人講，只能自己面對，「我報警之後，一一去搜尋哪個論壇有影片，再拿傳票要論壇撤下影片，這些事情全部都是我自己處理，他卻跟法官說，他有刪掉影片，但轉傳的那些呢，這些轉傳出去的影片都是因為他而造成的，卻是我來收拾，而他卻說上傳影片的目的不是想要傷害我！」

一審士林地院以一罪一罰認定陳男應判處64個月有期徒刑，合併執行2年徒刑，得易科罰金73萬元，但檢方、前男友皆對此判決上訴。原本沒請律師的東吳天菜，在上訴前委任2名律師，並向高院法官主張其16次犯行是本於同一犯意接續為之，侵害相同法益，屬於接續犯，應以一行為評價，請求改判。

坦承上傳 辯解吸引異性

但右右沒想到高院真的認定陳男16次犯行，出於同一犯罪目的，在時間差距上也難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括一行為評價，因此撤銷原審判決，改依一個「以網際網路上傳猥褻影像供人點選之方式供人觀覽罪」判刑1年、緩刑4年，並應於判決確定6個月內，賠償被害人75萬元，引起右右強烈不滿。

身高183公分的陳晁慶，就讀東吳大學英文系期間，是系上籃球隊的風雲人物，外型俊俏，靠著濃眉大眼、高大外型及球場上的表現，在系際球賽引起討論，陳男把自己在球場的英姿放上IG，引來不少女粉絲追蹤，因此得到「東吳天菜」的外號。

事發後陳男狼狽從學校退學，入伍當兵面對司法審理，他出庭時雖然對自己的行為坦承不諱，承認是他上傳影片，卻辯解只是為了吸引注意，無意對女友造成傷害，只是這種辯解不僅難以令人置信，對被害人更是二次傷害。

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