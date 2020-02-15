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南山人壽業績落第3！尹衍樑「親自懲罰兒子」　副董尹崇堯、總經理許妙靜遭記大過

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▲▼南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽總公司15日貼出一張內部公告，內容指出，由於南山人壽業績於2019年及2020年「連續二年」排名業界第3名，南山人壽董事尹衍樑要求，南山人壽副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記一支大過，「以儆效尤。」這起懲處公文以尹崇堯之名發布，是保險業界首見公司高層「因業績不佳遭記大過」，更是大股東父親發狠，親自懲罰副董事長兒子，引起外界譁然。

南山人壽2019年整體業績，有望超越第2名的國泰人壽，追趕第1名的富邦人壽，卻因為「境界」新系統連環出包，使金管會懲罰暫停銷售投資型保單，少了一大財源，新契約保費受影響，直接反映在財報上，南山人壽Q4也開始出現單月虧損，全年新契約保費僅1646億元，排第3名。

此外，南山人壽2020年1月財報也公布，合併新契約保費為128億元，保費水準較去年同期衰退36%，更比國泰人壽的198億元、富邦人壽的147億元略低，排名再次第3。

潤泰集團,尹衍樑（圖／路透社）

▲潤泰集團總裁、南山人壽最大股東尹衍樑。（圖／路透社）

即使南山人壽業績皆還有前3名，但南山人壽最大股東尹衍樑仍認為業績不佳，且2020年才過第1個月，卻首見壽險業高層遭懲罰，由董事要求處份副董事長及總經理各記一支大過。此公告一出，隨即震撼南山人壽內部，南山同仁們議論紛紛，保險市場也驚呼不可思議。

針對此事，南山人壽回應，公司連續2年業績排名掉到第3，管理團隊深自檢討，致力轉型及改善，並從客戶的角度出發，期許提供客戶更好、更高品質的服務。

南山人壽資深業務員向《ETtoday新聞雲》記者透露，保險公司應以客戶為導向，若因業績退步就記董、總座大過，會不會哪天也連帶波及到基層員工？造成業績招攬不實，「公平待客原則」淪為口號；此外，南山工會也認為，尹衍樑大股東直接介入保險公司經營管理及金融業經理人的專業判斷，恐嚴重影響保險公司的未來，因此將向金管會反映。

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