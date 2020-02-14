影／新冠肺炎鑽石公主號2台人確診　指揮中心：已向日表明接回意願

▲日本鑽石公主號郵輪。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

停靠在日本橫濱港的的鑽石公主號郵輪，截至13日已有218人確診新冠肺炎，日本政府今（14）日開放80歲以上健康的年長者優先下船，而22名台灣旅客中，已有2人確診，由日方已安排入院隔離治療。中央流行疫情指揮中心表示，如果日方可讓鑽石公主號旅客回國，我方也準備了一些計畫，而確診患者相關治療費用，都將由日方負擔。

鑽石公主號今（14）日再傳出1名台籍85歲老翁確診，指揮中心監測應變官莊人祥表示，我國與日本有疫情交換，該名確診案例是透過日方通知。而外交部擔心船上有擴大感染風險，已跟日方表明我們希望接回國人的意願，目前也在研議中，如果日方肯讓鑽石公主號旅客返國，我們也有準備計畫，但還是要看各國與日方交涉程度。

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鑽石公主號乘客與船員超過3600人，船上隔離乘客在當地時間下午2時左右陸續下船，首先下船乘客以80歲以上老人、且檢疫結果為陰性為主，日本當局則安排這些旅客移動至埼玉縣和光市當地的住宿設施內繼續隔離。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

目前鑽石公主號已有218人確診，其中包括一位檢疫官，船上3500多名船員與乘客14日起經過檢疫結果為陰性，且符合上述3個優先下船條件其中之一，即可離船前往日本政府在埼玉和光市準備的住宿設施繼續隔離，預計需繼續隔離至19日為止。

公主遊輪也發布聲明表示，日本厚生省所提供的陸上隔離所將實施3大措施，包括設有獨立房間與浴室；隔離場所只提供處方籤藥物，若有醫療服務需求，會送到當地醫院或診所救治；隔離所只提供日式便當，無法配合飲食喜好，但可以視特定的醫療狀況調整。

日本官方統計，截至13日為止，鑽石公主號全船有218人確診新冠肺炎，其中日本籍人士就有110人。以年齡來看，60歲以上占約8成。中央流行疫情指揮中心基於防疫安全，也宣布即日起提升日本旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），民眾避免至當地進行所有非必要旅遊。

▲指揮中心指揮官、衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）