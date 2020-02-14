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武漢VLOG封城全紀錄！23天疫情圍困下「真實社會」全揭露…醫護勇敢曝心聲

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▲▼大陸微博vlog博主記錄武漢封城日記。（圖／微博／蜘蛛猴麵包）

▲大陸微博vlog博主記錄武漢封城日記。（圖／微博／蜘蛛猴麵包，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

1月23日10點，武漢關閉離漢通道，23天過去了，那裡的人們過著怎樣的生活？網路上，很多人選擇用不同形式，記錄著那些不平凡的日日夜夜。大陸微博vlog博主「蜘蛛猴麵包」，就是其中一位。他說，希望通過影片，讓更多人看到在疫情中城市的狀態和普通大眾的生活日常，「面對疫情不要恐慌，積極面對，抱有希望。」

「蜘蛛猴麵包」原本是個自由影視工作者，也是武漢本地人，姓林。關閉離漢通道的第1天早上，他就開始記錄這個城市。短短二十幾天內，其紀實影片《武漢日記2020》更新到第十一集， 其中一則影片播放量已經近1000萬，他的《武漢日記2020》無疑是以「立此存照」的方式，為公眾提供了一道窗。

▲▼大陸微博vlog博主記錄武漢封城日記。（圖／微博／蜘蛛猴麵包）

「蜘蛛猴麵包」從1月23日起開始在網上分享他觀察到的武漢生活。在當天拍攝的影片中，武漢的街道上極少看到車輛，「在沒有了公共交通之後，整個城市變得安靜不少，街道行人寥寥無幾。」

在1月24日的影片中，「蜘蛛猴麵包」說，因為看到有需要志願者開車接送醫護人員，便第一時間加入了志願者組織，接送了來自不同醫院的3名醫護人員。有醫護人員在影片中表示，因為疫情，所有醫護人員取消了年假，需要隨時待命，醫護都是帶著泡麵去醫院吃年夜飯。在接送乘客後，他也會用酒精給車內消毒。截止14日中午12點43分，這個上傳於大年初一凌晨的影片的點閱量已達976萬次。

▲▼大陸微博vlog博主記錄武漢封城日記。（圖／微博／蜘蛛猴麵包）

在影片中，「蜘蛛猴麵包」還記錄了快遞員運送醫院的救援物資，普通市民去超市採購必備食材，雷神山醫院建設工地中的許多民間工程車，志願者們加入建設隊伍，以及外送員仍舊有大量的訂單等待配送。

「沒有計劃記錄到什麼時候，只是現在我會放慢節奏，會拍攝一些特別希望記錄的人或者事件」，「蜘蛛猴麵包」談到，「作為武漢人我支持這一次封城，只有這樣才能防止病毒擴散以及集中最好的資源來解決病毒問題，但是網上各種關於疫情的謠言與斷章取義，讓武漢本地及外地人感到這座城市陷入了絕境一般，而實際上整座城市秩序一如往常，絕大部分人都呆在家裡，超市只有蔬菜與泡麵銷量變大，後期一定會持續穩定補貨，有全國各地的支持，我們相信肯定很快渡過難關。」

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