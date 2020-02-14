高大成也遭出征圍剿！「將來感染人數上億」死5萬人　陸網轟：坐等被屠宰

▲殯儀館工作人員忙著處理遺體。（圖／翻攝自微博）

記者劉維榛／綜合報導

截至14日，新冠肺炎（COVID-19）造成全球1491人死亡，大陸就占了1488死亡病例！向來敢說敢言的法醫高大成，痛批「最糟糕的是中國掩蓋疫情」，感染人數也推估達到上億人，此話一出引來對岸網友翻牆圍剿，高大成沒在怕，帥氣扛3顆大砲反擊！

本月10日，中山醫學大學法醫系主任高大成在《東森新聞》透露，對岸新冠肺炎高峰期一直沒降下來，除了防疫做得不夠好，「最糟糕的是中國掩蓋疫情」，粗估將來被感染人數，「應該是在上億左右！」

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死亡人數部分，當時大陸官方公布約400至500人左右，就怕隱匿真實數據，高大成直呼，「我原本估計2萬多（人），現在我認為應該是5萬多，乘以100倍，不然不必封城」、「我認為要乘以10至100倍，當然100倍可能性不高，但最少20倍一定有」。

該影片底下湧入1.2萬人按讚，留言也出現大陸網友翻牆嗆聲，「兩億？張口就來，沒過腦以，灣灣都沒腦子」、「台灣綠色恐怖已經開始，你等反華濺畜就坐等被屠宰」、「在這瞎造謠，你怎麼不去X」。高大成也在底下提醒，「家門封好！別染上COVID-19了」、「你大陸比較危險易感染！你較容易先死吧？！」

▲高大成說，病患死後，病毒仍可在體內存活數天！（圖／翻攝高大成臉書）

隨著被小粉紅出征圍剿，今（14）日，高大成在臉書PO再度槓上酸民，「最近我的fb湧入許多大陸人，就算限制中國、封鎖簡體字人名，他們也設法要翻牆留言、假裝自己『#非疫區』、『#沒死那麼多人民』並結合韓粉聯手助攻。」

高大成也提出3點反擊，事實勝於雄辯，「1.舔共人士早已逃回台灣，想趁早遠離疫區？！」、「2.舔共人士為何至今仍未返回疫區取暖？！」、「3.大陸請#速速召回舔共人士、拿著五星旗、#拍攝宣傳短片「這不是疫區、我回來了」。

▲高大成高EQ反擊！（圖／翻攝高大成臉書）

PO文曝光後．掀起台灣網友拍手叫好，「大砲性格喜歡！趕直言，帥氣」、「直言就是霸氣！希望對岸舉報那些跑回臺灣的藝人！口口聲聲說愛中國！結果出事馬上跑」、「真的，拜託這些小粉紅，趕快回祖國幫忙！祖國需要你們！」、「高醫師，你要保重，愛台灣是我們的本質」。

►生火了！連我媽都用到發光