專家建議推動抵用券要快　百貨、旅館、電影業也應納入

▲汪潔民認為，抵用券也要將百貨業納入。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）重創經濟，行政院13日拍板600億元紓困方案，其中，經濟部擬推出20億元振興抵用券。對此，財經專家汪潔民認為，推動的時間點是關鍵，也建議使用範圍要將百貨、旅館、電影業納入。

經濟部次長王美花13日指出，未來振興抵用券會用在商圈、夜市、餐廳，範圍具體會到哪裡，會再細部的確認，抵用券的部分是消費者消費，政府幫你折價，「你要去消費了，我們才會有給你這樣的一個抵用的概念」，因此，夜市消費券與振興抵用券兩個機制不太一樣，會等疫情比較緩和再來大力推動振興抵用券。

汪潔民13日在政論節目《94要客訴》表示，經實際考察，信義計畫區附近的百貨公司是指標，人數確實是大幅減少，減少比例是高達70％，而民間消費在台灣經濟比重是高達70％，這個數字是相當高，整體的經濟規模裡面，民間消費一直扮演著關鍵的角色。

對於振興抵用券推動的時間點，汪潔民認為，這件事要看時間點是如何，時間點很重要，「這個事件快結束的時候，你把它衝下去，如果這個事件是一直延續下去的時候，你現在衝一段，後面還是繼續發生，沒有用，所以時間點要拿捏好」。

汪潔民指出，民進黨曾批判過馬英九當時的消費券，當然民進黨有自己的認知，但那時候的消費券是正當的，當時台灣的金融業已經接近斷裂危機，所以那時候把存貨給銷掉，於是在2010年的時候，台灣經濟才快速成長

汪潔民提到，振興抵用券如果可以循換利用的話，產生的K值（乘數效果），再刺激大家消費，特色就是，舉例來說，消費5元的時候，會另外再消費10元；此外，也建議百貨業、旅館、電影業都該納入，且政府紓困要快、要直接。