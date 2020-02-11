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影／珍煮丹情人節快閃活動！　身分證同時有「2、1、4」買一送一

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記者林彥臣／綜合報導

快拿出身分證！知名飲料品牌珍煮丹在情人節推出快閃優惠活動辦法，在2/14-2/16連續3天，凡是本人的「身分證字號」同時有「2、1、4」三碼全中，即可享有指定飲品買一送一優惠，活動商品包括去年底才推出的人氣飲料「覓蜜芋圓鮮奶」、冬末限定「暖暖燒仙草」及泰奶控必喝的「泰泰厚奶」等飲品。

▲▼珍煮丹推出燒仙草手搖飲。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹在情人節推出快閃優惠活動，冬末限定「暖暖燒仙草」也是優惠活動品項之一。（圖／珍煮丹提供）

請繼續往下閱讀...

珍煮丹情人節快閃優惠活動辦法

使用優惠需出示含有「身分證字號」之本人證件，限本人使用，每人限購一組

僅限現場購買，預訂/外送及Uber Eats不適用於此優惠內容

贈送品項限定為同品項同杯量(冰量/糖量不限)，加料皆不贈送，以原價計算。

活動時間：2/14-2/16

活動內容：凡身分證字號符合「2、1、4」活動規則，即可享有3款指定飲品優惠

詳細規則說明：

「2、1、4」三碼中兩碼：可享有三款指定品項第二杯半價優惠。

「2、1、4」三碼全中：可享有三款指定品項買一送一。

▲▼珍煮丹信義市府店創交易單價。（圖／記者湯興漢攝）

▲活動限定店面現場購買。（圖／記者湯興漢攝）

活動品項：

一般門市：覓蜜芋圓鮮奶、暖暖燒仙草、泰泰厚奶

百貨門市：覓蜜芋圓鮮奶、暖暖燒仙草、泰泰拿鐵

活動辦法僅供參考，如有更動以門市現場公布為準

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

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珍煮丹情人節買一送一身分證

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