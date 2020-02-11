2漁船違規捕撈　海巡岸際雷達操作員不分晝夜查緝不法

▲雷達鷹眼不分白天黑夜查緝違規拖網。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

雲嘉海域近期因鋒面趨緩與漁汛，國籍漁船多蝟集於嘉義東石至雲林三條崙外海作業，10日上午10時與23時許，第十三海巡隊分別接獲海巡署雲嘉巡防區指揮部通報，岸際雷達操作員（簡稱：雷操手）於雲林縣箔子察外9.9浬、三條崙外海 9.6 浬處密集船團中，發現可疑動態船舶，經通報線上海巡艇前往攔查。

通報目標「鰲0號」漁船、「光華0號」雙拖漁船違規拖網作業中，海巡艇立即錄影蒐證，並向違規作業漁船廣播，要求停止作業並收起網具及勸導勿於12浬內達規拖網捕魚，以維護漁業資源，後續將依違反漁業法相關規定函送漁業主管機關裁處。

海巡署雲嘉巡防區指揮部主任胡文雄主任表示，大型漁船進入12 浬內違規拖網，早已被岸際雷達鎖定，在雷操手的鷹眼監控下，難逃遭查緝取締下場。由於時值嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟重點防疫期間，海巡署全體以「最嚴謹態度」、「最高標準」、「寧多做不少做」、「長期作戰準備」四大原則，全力防範疫情入侵。

雲嘉巡防區指揮部為守護雲嘉海域安全，絕不讓海上產生漏洞及破口，運用岸際雷達，不分畫夜，嚴密監控雲嘉海域船舶，過濾研判可疑目標，立即派遣海巡艇前往攔查。由於雷操手不分日夜全神貫注雷達幕，從密集船團中篩選可疑目標，以及海巡艇在廣大雲嘉海域來回奔波攔查可疑船舶。民眾如發現海上可疑、違法情事或違規捕魚，請速撥打海巡「118」服務專線。