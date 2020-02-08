　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄批首長不良示範！給實名制70分　估2月底日產1千萬片口罩

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲桃園區藥局在實名制上路第2天，仍有許多民眾排隊搶購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區藥局在實名制上路第2天，仍有許多民眾排隊搶購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

隨著口罩大缺貨，是否需要戴口罩成為近來熱議話題。民進黨立委發起「我罩你，你先領」活動，更點名近期出席公開場合皆戴口罩的台北市長柯文哲是誤導民眾。對此，前立委沈富雄認為，民意代表都寧可過度地防範病毒，何況柯文哲是市長；至於實名制，是一個不得已的補救辦法，他打70分。

沈富雄在7日播出的政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲一開始講不要戴，才兩天就改變了，且下令所有人都要戴，「完全不是專業判斷，因為他是市長，他是官員」，這一次的官員包括民意代表在內，都寧可矯枉過正，過度地去防範病毒，因為禁不起萬一。

對於陳時中給口罩實名制打85分，沈富雄認為，「我覺得偏高啦！打給70分也夠啦！」因為從超商轉換到藥局，「這個換軌不盡漂亮」，這是用一個假性的配售，來處理一個假性的需求，一天現在賣150萬片，一個禮拜下來大概賣超過1千萬片，他認為下個禮拜這個排隊的情形會大幅下降，且到了2月底，1天可以做1千萬片就沒問題了。

沈富雄指出，地方首長做一個不良的示範，帶動搶購口罩的風潮後，實名制是一個不得已的補救辦法，「我覺得還可以，我給他70分」。

▲▼422機蛋大遊行。沈富雄（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

ET快訊
快訊／美國公民感染新型冠狀病毒　在武漢死亡
LIVE／陳時中下船「手比OK」！說明寶瓶星號最新狀況
進武漢揭真實情況！陳秋實突失聯…驚爆「被強行拉走」　母親急壞
陳時中率隊登船　親自廣播：我們歡迎你們回到台灣
謝震武求證：捷運要戴口罩嗎　感染科主任「大眾運輸一定要」網暈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫人員元宵節也監守崗位...陳菊感性致謝：讓大家有一個平安健康的佳節

居家隔離難防範　徐巧芯：應尊重想戴口罩的人

「全力以赴持續守護全民健康安全！」蔡英文：元宵節願國人健康

居家檢疫竟出門趴趴走　北市府開罰1萬、6萬

高雄2019全年失業率創「合併後最低」　勞工局長王秋冬：數字會說話！

韓國瑜徒手捧聞消毒水稱「確認比例」　綠營批錯誤示範：國中理化死當吧！

鑽石公主號61例確診！侯友宜籲別過度恐慌：新北觀光景點已全面消毒

沈富雄批首長不良示範！給實名制70分　估2月底日產1千萬片口罩

武漢肺炎防疫再升級　陸委會：2/10起暫停兩岸海運客運直航

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：為什麼不事先演練清楚？

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

防疫人員元宵節也監守崗位...陳菊感性致謝：讓大家有一個平安健康的佳節

居家隔離難防範　徐巧芯：應尊重想戴口罩的人

「全力以赴持續守護全民健康安全！」蔡英文：元宵節願國人健康

居家檢疫竟出門趴趴走　北市府開罰1萬、6萬

高雄2019全年失業率創「合併後最低」　勞工局長王秋冬：數字會說話！

韓國瑜徒手捧聞消毒水稱「確認比例」　綠營批錯誤示範：國中理化死當吧！

鑽石公主號61例確診！侯友宜籲別過度恐慌：新北觀光景點已全面消毒

沈富雄批首長不良示範！給實名制70分　估2月底日產1千萬片口罩

武漢肺炎防疫再升級　陸委會：2/10起暫停兩岸海運客運直航

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：為什麼不事先演練清楚？

不斷更新／猿戰石垣島／翁瑋均4局再失分　羅德6比1

中職／韓職最高薪洋投來了　羅傑斯投入中信春訓

Google首頁用天燈祈福元宵節 愛爾蘭大選引發關注

別再花錢買廢物！幫你改掉「衝動購物」壞習慣的5個小技巧　

LIVE／寶瓶星號檢疫！陳時中下船「手比OK」曝最新情況：目前初步沒有發燒

結紮後肥嘟嘟！　「2招」防毛孩體重失控...任牠吃最NG

中華隊與歸化人選Q米勒對抗賽　帕克認證：值得觀察

紐約時報：美國公民感染新型冠狀病毒　在武漢死亡

抬頭就是12星座！高雄超神秘「星空隧道」　穿過就能眺望大海

防疫人員元宵節也監守崗位...陳菊感性致謝：讓大家有一個平安健康的佳節

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

陸急送900多人返台　前外交官 ：癱瘓台灣防線

「台北運動吧」被盜　體育局反擊

黃創夏痛罵KMT　被阿米巴原蟲攻佔

為何撈消毒水起來聞　韓國瑜特地解釋

韓國瑜視察防疫…下一秒捧消毒水聞

徐正文風波波及　韓國瑜回應了

武漢台商專機有確診病例　葉毓蘭：應感到高興

連署書破17萬！罷韓團體：盼下週達標

被嗆「爸爸在美國吃香喝辣」　賴品妤傻眼：賴清德不是我爸爸

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

趙少康罵陳時中落淚引恐慌　周玉蔻轟：爛人！

狂！泰山高中學生「自製額溫槍」準確度極高

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：天下大亂

蘇貞昌貼圖籲別囤衛生紙：我們一人都只有一粒卡臣

更多熱門

相關新聞

新竹光南發口罩第二日　領的人更多、更早

新竹光南發口罩第二日　領的人更多、更早

「光南大批發」於2月7、8連續兩天在全台21間門市免費發放共50萬份口罩，新竹地區發放第二日一早就有民眾前來排隊，由於人數相當多，因此新竹門市決定提早至10點30分開始發放，有鑑於第一天的經驗，新竹門市將發放動線稍做調整，許多順利領到口罩的民眾都非常開心。

深圳灣口岸湧人潮　趕午夜前入境

深圳灣口岸湧人潮　趕午夜前入境

確診13　越南：成功分離新型冠狀病毒株

確診13　越南：成功分離新型冠狀病毒株

直升機、無人機築3D消毒牆阻疫情擴散　

直升機、無人機築3D消毒牆阻疫情擴散　

日網口罩「30元被喊到270元」醫護人員都買不到

日網口罩「30元被喊到270元」醫護人員都買不到

關鍵字：

沈富雄實名制口罩武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面