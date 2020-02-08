沈富雄批首長不良示範！給實名制70分　估2月底日產1千萬片口罩

▲桃園區藥局在實名制上路第2天，仍有許多民眾排隊搶購。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

隨著口罩大缺貨，是否需要戴口罩成為近來熱議話題。民進黨立委發起「我罩你，你先領」活動，更點名近期出席公開場合皆戴口罩的台北市長柯文哲是誤導民眾。對此，前立委沈富雄認為，民意代表都寧可過度地防範病毒，何況柯文哲是市長；至於實名制，是一個不得已的補救辦法，他打70分。

沈富雄在7日播出的政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲一開始講不要戴，才兩天就改變了，且下令所有人都要戴，「完全不是專業判斷，因為他是市長，他是官員」，這一次的官員包括民意代表在內，都寧可矯枉過正，過度地去防範病毒，因為禁不起萬一。

對於陳時中給口罩實名制打85分，沈富雄認為，「我覺得偏高啦！打給70分也夠啦！」因為從超商轉換到藥局，「這個換軌不盡漂亮」，這是用一個假性的配售，來處理一個假性的需求，一天現在賣150萬片，一個禮拜下來大概賣超過1千萬片，他認為下個禮拜這個排隊的情形會大幅下降，且到了2月底，1天可以做1千萬片就沒問題了。

沈富雄指出，地方首長做一個不良的示範，帶動搶購口罩的風潮後，實名制是一個不得已的補救辦法，「我覺得還可以，我給他70分」。

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）