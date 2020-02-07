書記在警局上吊輕生　桌上紙條寫著：總受到莫名引力拉扯

▲在警局自殺的書記，桌上留下一張紙條「總受到莫名引力拉扯」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市中正二分局1名書記的母親，7日下午因打電話連繫不上愛子，到分局找人發現兒子竟在檔案室內輕生，母親焦急的請警方協助，警方也在現場找到一張紙條寫有「總受到莫名引力拉扯」，且該名書記也曾因服藥過量昏迷路倒遭救回。

30歲的潘姓男子，從2015年開始在中正二分局擔任書記一職，主要負責公文存檔、歸檔等業務，一直飽受精神方面困擾，所以母親常常會打電話關心愛子，沒想到7日下午2時許，潘母聯繫不上潘男，直奔分局找人。

但潘母一進入檔案室後，發現潘男將延長線上吊輕生，緊急找來警員前往協助，初步研判是因精神狀況不穩，所以才會走上絕路，中正二分局警方正全力協助家屬處理後事。

潘男父親聞訊趕到派出所表示，潘是家中唯一獨子，之前就因服用不明藥物過量，當場口吐白沫、昏倒路邊，當時被路人發現後送醫搶救，但沒想到潘仍年紀輕輕還是走上絕路。

警方也在檔案室的辦公桌上找到潘男所遺留的一張紙，上面寫道「總受到莫名引力拉扯」，潘母也表示，潘曾經就有精神不穩定的狀況，最近想說多關心兒子狀況，沒想到卻變成白髮人送黑髮人。

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