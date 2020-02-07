紐時：中國以戰時狀態加強武漢隔離

▲穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

武漢肺炎疫情蔓延，中國當局採取的防疫措施也日益極端，下令挨家挨戶訪查、將染病者集中到龐大的隔離中心。西方專家憂心，醫護設備缺乏的臨時醫院，恐導致其他傳染病蔓延。

2019新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情未見趨緩，恐讓負責重症的指定醫院難以應付，中國當局於是建立「方艙醫院」收治輕症患者，這類醫院的特色是以方塊空間為單位，可快速組裝、搭建；從陸媒發布的場館改裝現場照片看，方艙醫院較類似輕症應急隔離所。

▲武漢首個方艙醫院開始收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

陸媒報導，中國國務院副總理孫春蘭赴湖北省第一線督導防疫，指示全力排查、收治「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發燒患者、確診患者的密切接觸者），落實應收盡收、應治盡治，確保不落一戶、不漏一人。

她要武漢以「戰時狀態」全力從源頭防控，實行24小時專人值班調度，快速解決病人就醫、物資調度等問題。

「紐約時報」報導，這些應急措施實施之際，正值2019新型冠狀病毒在武漢引發的人道危機惡化。在人口約1100萬的武漢，目前病毒致死率約4.1%，遠高於中國其他地方的0.17%。





▲北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

隨著染病者被集中收治於臨時收留處所，卻缺乏醫療照顧，武漢當地漸漸瀰漫一股被拋棄及恐懼的氛圍，加深武漢及湖北民眾覺得自己正為了全中國而犧牲小我的感覺。新舉措也凸顯中國共產黨仍無法控制這波已壓垮中國衛生照護系統的疫情。

中國當局已開始把病患送到武漢一些臨時醫院，設置地點包括一座體育場、一處展覽中心與一座集合式建築，預計可收治數以千計的人。在體育場改造的臨時醫院內拍攝的一些照片顯示，間隔狹窄的單人病床之間，似乎只用教室課桌椅隔開。

美國田納西州范德比大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）傳染病專家夏夫納（William Schaffner）表示，中國衛生當局在武漢面臨的挑戰非常艱鉅，「當醫療人力與物資都很緊繃時，就會發生一些不幸，有些人會喪命，你無法長時間應付患者暴增」。

他也質疑，中國採取的新措施可能讓臨時隔離中心的病患與醫護人員雙雙蒙上風險，「生病的人怎麼辦？能獲得照顧嗎？什麼程度的照顧？醫護人員在體育場或學校禮堂的環境下，能提供有效照護嗎？他們能夠自保嗎？」

▲洪山體育館擺滿800張病床。（圖／翻攝自微博／北京晚報北晚視覺網网）

其他外部專家表示，把眾多病患集中於類似宿舍的設施內，可能無意中造成一些傳染病的散播。

美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）主席費爾（Thomas M. File Jr.）認為，這些人很多都已經有需要照料的潛在健康問題，把他們如此密集集中，可能讓他們暴露在其他比新型冠狀病毒更易傳染的疾病風險，例如空氣傳播的肺結核，細菌感染也更易普及。

中國社群媒體「微博」上有文章瘋傳，指稱武漢國際會展中心改造的臨時隔離所條件很差；發文者稱他有親人在裡面，但院內停電，供暖也有問題，「晚上睡覺打寒顫」。貼文還提到，現場似乎人員與設備都不足，沒看到醫生護士來紀錄病情和給藥，氧氣設備也嚴重缺乏。

中國醫學科學院院長、呼吸道專家王辰表示，新的臨時收治處所是用來防止病毒在家戶與社區間傳播。新華社引述王辰的說法提到，如果大量輕症患者居家，或疑似病人在社區走動，會成爲疫情擴散的主要源頭，在醫院床位緊缺的情況下，這些患者若得不到有效收治，會構成很大的問題。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）