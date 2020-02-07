口罩荒難解！台鐵高雄站「領不到口罩」　工會：一線員工人心惶惶

▲每日搭乘台鐵旅客數眾多。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

受武漢肺炎疫情影響，全台各地口罩大缺貨，行政院日前拍板統一自昨（5）日起以實名制購買口罩。台鐵產業工會指出，高雄車站人員反映已完全沒有口罩，憂慮不知道該怎麼撐過假日。

台鐵產業工會接獲通報，高雄運務段、桃園站等已經出現完全沒有口罩及口罩數量不敷周末使用的情形，對於即將進入假日人潮高峰期，第一線員工人心惶惶。

請繼續往下閱讀...

台鐵產工表示，台鐵局不斷對外表示，絕對會保障一線員工安全，且皆有提供足量口罩、酒精等防疫措施，並會加強對旅客宣導，甚至不排除若疫情升溫，不排除拒載未配戴口罩之會員。但同時自家鐵路人卻有口罩不足、酒精不夠的情形。

台鐵產工表示，上周五向台鐵抗議沒有口罩使用後，台鐵局當日對外宣稱用量充足，然而到了本周二就出現物資分配不均，有些站已經沒有口罩、酒精的庫存。今日高雄運務段更爆出中午已經完全領不到口罩，部分車勤單位之酒精、額溫槍缺貨未補。

台鐵產工呼籲，台鐵局應適量分配防疫物資，不要讓員工像生活在平行時空。台鐵局1日曾表示，目前第一線服務員工之口罩仍有3-5天的備用用量，並已向中央疫情指揮中心提報未來2週之需求用量，未來2天會開始陸續配送所需備用用量。

▲台鐵產業工會反應，一線同仁口罩已用完。（圖／記者湯興漢攝）