高雄警「驅車300公里」北上　「一開門驚到」小套房變大麻園

記者洪正達／高雄報導

淡水林姓男子在自租公寓內栽種大麻，高雄楠梓分局獲報後組成專案小組調查，5日件時機成熟驅車北上逮人，當場在房內查扣數十棵大麻株、大麻成品、製造設備，初步了解林男鈄透過網路自學大麻栽種，從數顆種子試驗並栽種成功後，透過移植、分租，在狹小的公寓內種出一片大麻園。





▲專案小組警方北上淡水緝毒，逮捕栽種大麻的林姓男子。（圖／記者洪正達翻攝）



據了解，專案小組人員前往林男在淡水的租屋處埋伏，一見到林男帶著速食及飲料一派輕鬆的準備開門後，員警立即上前表明身分並出示搜索票表示「有事要找你」，但專案人員一進門後當場被眼前的景象震攝住，大麻株幾乎將地上擺滿，猶如一座小型的大麻園，警方搜索後，共查扣了大麻84株、大麻成品352克、以及製造加工設備等。







▲林男帶著速食飲料回到家，卻不知專案小組早在門口埋伏等候。（圖／記者洪正達翻攝）



楠梓分局表示，專案小組連夜將林姓男子（29歲）帶回高雄進行調查，訊後依《毒品危害防制條例》送辦，並由檢察官複訊後聲押獲准，依據《毒品危害防制條例》規定，大麻為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

▲專案人員發現，小套房內已成了大麻園。（圖／記者洪正達翻攝）

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