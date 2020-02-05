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2小時「攔30車、開4罰單」　蘆洲警、監聯合掃蕩改裝及噪音車輛

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▲▼蘆洲警方及監理所針對改裝、噪音車輛聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲警方及監理所針對改裝、噪音車輛聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲警分局與監理站合作，4日下午2時在五股區新五路三段與新城八路口前執行聯合稽查，鎖定改裝及噪音車輛，在監理站、交通分隊及轄區派出所員警的嚴格稽查及仔細檢驗下，2小時內一共攔下30輛車，開出4張罰單，包括無照駕駛、駕照吊照後仍駕車、越級駕駛、未依規定改裝車輛等，戮力還給市民安靜的環境。

蘆洲警方表示，目前每月皆不定期在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃各派出所及交通分隊攔檢編組，更針對民眾報案常有噪音車時地增加勤務執行頻率，並會同蘆洲監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。

▲▼蘆洲警方及監理所針對改裝、噪音車輛聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方指出，由於不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗。

改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲車主勿為突顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

▲▼蘆洲警方及監理所針對改裝、噪音車輛聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

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