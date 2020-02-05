藍營成立各地「查賄小組」秘密運作　杜絕請客送禮文化

▲國民黨文傳會代主委王育敏轉述中常會內容。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會5日通過黨主席補選暨中常委選舉「中央選舉監察委員會」名單與「選舉規範實施要點」，規範參選人不得損害黨譽，亦不可攻訐其他參選者，列入不請客、不送禮、不賄選等端正選風規定。各縣市也成立查察賄選小組，遴選公正人士組成，成員名單不公開，以秘密方式運作。

因應即將於3月7日舉行的黨主席補選暨中常委選舉，中常會下午通過多項選務相關規定。「中央選舉監察委員會」成員為中評會主席團主席許水德、林豐正、趙守博、蔡鈴蘭，及中評委李建榮、郭志龍、盧紅玲、葉壽山、吳育昇等9人。國民黨強調，若違反「政黨法」第33條有關賄選之相關規定者，也將主動移送檢察機關偵辦。

「選舉規範實施要點」列入端正選風規定，要點內也訂定中央應成立查察賄選督導委員會，由中央委員9人組成，各縣市也成立查察賄選小組，遴選公正人士組成，成員名單不公開，以秘密方式運作。

文傳會於中常會後提供中常委選舉登記名單，現任中常委包括江碩平、李傅中武、呂學樟、沈慶光、謝坤宗、曾文培、陳雙全，以及新登記名單包括曹嘉豪、賴調燦、游顥、陳維德、孫健萍、陳儀君、陳汪全、許長輝、鄧治平、邱素蘭、鄭正鈐、魏嘉賢，共19位黨員已在5日登記參選。