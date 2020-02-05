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第二批滯留武漢返台名單　海基會：老幼病優先「約200多人」

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▲▼海基會記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲海基會發言人蔡孟君。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡紹堅／台北報導

滯留武漢的247名台灣民眾3日順利返台，但被發現名單內有許多人並非最有迫切需求的老人、小孩、慢性病患者等族群。海基會發言人蔡孟君5日表示，下一波返台名單的重點，將以短期出差、特殊疾病、須長期用藥，以及年長、年幼等抵抗力較弱者為優先，海基會已整理好曾經求助的名單，根據上述原則，大約有200多位民眾。

蔡孟君指出，海基會遵照主管機關指示，在兼顧國內防疫需求與國人安全權益等前提下，處理協助國人返台後續事宜，並持續與對岸協調，期望能順利幫助國人返回台灣。

▼第一批滯留民眾搭機返台。（圖／徐正文提供）

▲▼2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，於武漢天河機場辦理手續。（圖／徐正文提供）

蔡孟君提到，目前向海基會陳情求助的案件當中，以短期出差、旅遊、探親等原因受滯留的數量最多，當中也有罹患慢性疾病，急需醫療協助的民眾，例如有罹患白血病、紅斑性狼瘡、高血壓、腦血管等疾病者，他們身上的藥品不足，急需補給協助，海基會作為服務民眾與溝通協調的橋樑，已盡力將相關的藥物提供給有需求的民眾。

蔡孟君還說，關於滯留民眾返台相關事宜，陸委會上午已經做過說明，我方希望以以短期出差、旅遊，有特殊疾病，以及年長年幼等抵抗力較弱者為優先，海基會已經整理好相關名單，將作為政府溝通下一波返台名單之重點，目前根據上述原則，大約有200多位民眾。

▼湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼徐正文聯繫武漢滯留台商，2月5日。（圖／記者陳政錄攝）

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